中国疫情今日报42新确诊 无症状47 武汉开封称连续两天挂零

疫情下中国湖北武汉2020年4月9日一街景

据中国国家卫生健康委员周五公告，4月9日全国报告新增新冠肺炎确诊病例42例，其中38例为境外输入病例，4例为本土病例；新增死亡病例1例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例。湖北无新增确诊病例。

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据路透社今天报道说，4月9日中国大陆新增新冠肺炎确诊42例38例为境外输入，新增无症状感染者47例。中国国家卫生健康委员周五公告，4月9日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例42例，其中38例为境外输入病例，4例为本土病例（广东3例，黑龙江1例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（内蒙古2例，上海1例）。

当日新增无症状感染者47例，其中境外输入无症状感染者14例；当日转为确诊病例14例（境外输入14例）；当日解除医学观察40例（境外输入15例）；尚在医学观察无症状感染者1,097例（境外输入349例）。

截至4月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1,116例（其中重症病例144例），累计治愈出院病例77,455例，累计死亡病例3,336例，累计报告确诊病例81,907例，现有疑似病例53例。累计追踪到密切接触者717,378人，尚在医学观察的密切接触者11,176人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例49例（武汉49例），新增死亡病例1例（武汉1例），现有确诊病例351例（武汉348例），其中重症病例103例（武汉101例）。累计治愈出院病例64,236例（武汉47,085例），累计死亡病例3,216例（武汉2,575例），累计确诊病例67,803例（武汉50,008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

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