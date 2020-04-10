中国网络现假冒台湾人承认攻击并要谭德塞向台道歉

据中央社今天报道，网络流传台湾人向世卫组织秘书长谭德塞道歉的大量文章。台湾调查局今天表示，相关讯息是大陆网民集体刻意炒作，假台湾人之名向谭德塞坦承种族歧视攻击并乞求原谅。

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据中央社该报道说，中国网民冒充台湾人，承认攻击谭德塞还道歉。

世界卫生组织秘书长谭德塞8日面对国际批评他处理疫情不当，指责台湾过去3个月对他人身攻击。台湾外交部要求谭德塞应立即更正其毫无依据的指控，并向我国道歉。网络流传台湾人向世卫组织秘书长谭德塞道歉的大量文章。调查局今天表示，相关讯息是大陆网民集体刻意炒作，假台湾人之名向谭德塞坦承种族歧视攻击并乞求原谅。

据台湾调查局还表示，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）声称3个月前有台湾网民诽谤他，并目前并未找到相关攻击文章，网络却出现假道歉文，显然是有心人士刻意营造台湾民众攻击谭德塞的假象。

该报道称，政府及民众从3个月前起，对他进行言语诽谤攻击、死亡威胁，甚至种族歧视辱骂。台湾调查局今天召开记者会表示，全体自由电台中文网推特帐号昨天发表“谭德塞称台湾进行人身攻击”相关文章，当天下午该则贴文即出现一名用户“以台湾人之名发表道歉留言”，经溯源调查，该用户应来自大陆。

据调查局指出，假道歉文内容为“我是台湾人，我为台湾人这样种族歧视恶毒攻击谭德塞而感到无比羞耻，我愿意代表台湾人向谭德塞和所有黑人群体道歉，乞求他的原谅。”调查局指出，大陆自由徐州电台推特帐号随后制成假道歉文“模板”，号召其他用户利用模板“伪装成我国网民发布假道歉文”，即开始出现大量境外网民发布或转贴假道歉文的状况，同时为求拟真，竟配合发布台湾证件照片截图以取信他人。

中央社说，中国网民集体刻意炒作，假台湾人之名向谭德塞坦承种族歧视攻击并乞求原谅。台湾调查局指出，大陆自由徐州电台推特帐号随后制成假道歉文“模板”，号召其他用户利用模板“伪装成我国网民发布假道歉文”。网络流传台湾人向世卫组织秘书长谭德塞道歉的大量文章，为求拟真，竟配合发布台湾证件照片截图以取信他人。

调查局表示，部分发布假道歉文的推特用户，甚至公开表示“这样挺好玩…哈哈哈哈哈”、“模版!大家记得装像点！”已有近百则假道歉贴文涌现，且持续增加中。

台湾调查局说，大陆网民集体刻意炒作，假台湾人之名向谭德塞公开承认对其种族歧视攻击并乞求原谅，此举严重危害台湾国际声誉，恐引发不可预期后遗症，将持续调查境外势力集体炒作假讯息情事，呼吁民众谨慎识别网络假讯息，切勿轻易转传不实讯息。

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