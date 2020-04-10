习近平对全球会追责似有清醒认识

中共政治局四月八日举行常委会会议，习近平指国际不稳定不确定因素增多，要坚持底线思维，罕见地强调“做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”。中共领导人似乎对未来中共政权面临的严峻局势，有相当清楚的预感。

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这次会议强调全面推进复工，中国面临的经济形势很不乐观，但是新冠疫情造成全球性大衰退的可能性极大，两周前从中国传出的消息显示，东莞一带，已经复工的工厂，因为外国客户突然撤销订单，工厂旋即停产。这只是一个例子，今年中国的八百万高校毕业生的出路，也绝不乐观，所以，习近平说，国际疫情持续蔓延，世界经济成长趋缓风险加剧。接着说，中国防范疫情输入压力不断加大，复工复产和经济社会发展面临复杂的国际疫情和世界经济形势，因此，要做好较长时间应对思想准备。

习近平这是在敲警钟，他没有直接讲出来的，恐怕是另外一个极其严重的问题，这就是有一天疫情终结之后，追责的问题。追责的问题原本没有这么紧急，这么逼人，但由于北京当局操作下的一系列拙劣的甩锅行为，引起国际社会、国际舆论的极大警惕和声讨。

北京数周来的系列甩锅行为包括：一，疫情的源头不在中国。这一甩锅由外交部发言人赵立坚挑出，使用阴谋论推动，反遭致美国强力反弹，被特朗普反扣一顶“中国病毒”帽子，很不成功。其实，疫情爆发在中国武汉，这个事实比疫情的源头在哪里更重要，官方借助钟南山，质疑源头，转移目标，大约想转嫁一个造成严重后果的重大责任，疫情爆发初期，当局隐瞒疫情，打压吹哨人，疫情开始蔓延，当局否认人传人，直到1月20号，才公开承认疫情严重，然而，北京当局真正重视抗疫是在中国春节初一之后。一个重要的信号是，即便在1月23日，当局迫不得已下令武汉封城，习近平率领众常委团拜会上发表了一个被认为极其重要的讲话，仍然只字不提武汉疫情，只字不提武汉一千多万人正遭遇的苦难。

第二个重大的甩锅行为就是“我们早已在一月初就向世界卫生组织通报”，这成了中共堵外人嘴的重要一招，但是，令人怀疑的是，北京究竟向世卫组织通报了什么，通报到什么程度，无从知悉。有一天，如果进行国际独立调查，世卫组织可以向全世界公布通报详情；北京一直隐瞒疫情，否认人传人一直否认到1月20号，对内隐瞒，对外能够通报到什么程度，值得怀疑，如果世界卫生组织清楚武汉发生了人传人的情况，还会完全顺着中国官方，迟迟不做任何反应；有关武汉3000多名医护人员感染的重大信息一直没有完整通报，直到很晚的时候才披露出来，严重影响了其他国家卫生部门对疫情的严重性作出正确及时的判断。

第三隐瞒淡化疫情，扭曲信息，阻碍或者误导国际卫生组织及时采取行动，1月23号，北京下令武汉封城，就在武汉封城当晚，世卫组织召开紧急会议研究是否宣布武汉疫情构成全球公共卫生重大事件，因为这一指标对世界各国紧急行动起来，积极部署抗疫极为重要，但是，世卫组织当晚没有做出任何决定，后来据法国世界报等媒体披露，原来中国驻世卫组织大使奉命坚决反对世卫组织做如是宣布，在世卫组织新闻会上，世卫组织总干事谭德塞替中国辩护，称赞中国有效防控，严重影响视听，直到1月30日，世卫组织才宣布新冠疫情构成全球公共卫生紧急事件。

第四就是中国公布的武汉死于新冠病毒的数字受到国际舆论严重质疑，武汉1100万人，湖北省6000万人，由于早期当局淡化疫情，突然封城，重症蜂拥而至，医疗体系完全崩溃，医院人满为患，重症监护室早已饱和，许多患者无法被确诊，因为确诊后就要收治，而医院已无法收治，这从『财新』『财经』等刊物的追踪报道中，有大量的细节可以佐证。『财经』的报道引述医护人员指出，许多无法确诊的重症患者被打发回家，死去后算作普通肺炎。在武汉疫情最严重的时期，许多人见证了大量死人、殡仪馆运转不过来的情形，当局为了堵死可能的见证，抓捕了陈秋实、李泽华、方斌等试图探究真相的公民记者。但是，在清明节前十几天，当局开放死者家属领取骨灰盒，媒体从长长的队伍，排队排五六个小时，以及一天给一家殡仪馆运送的骨灰盒就超出2500个判断，七个殡仪馆，骨灰盒领取12天，死者应远远超过官方数字2500多人。

由于中国早期隐瞒疫情，后来提供的信息亦不完整，再加上死亡数字严重存疑，影响了外界准确判断把握中国疫情的严重程度。新冠疫情走出中国国门后，已在全世界造成数万人死亡，其凶险的程度才被各国医护人员逐渐认识。

今天，不光西方舆论要追责，不信任中国提供的数据，中国的传统友邦伊朗、巴西也不信任中国的数据，矛头都指向中国，指责中国隐瞒疫情，给全世界造成重大灾难，甚至有些国家的议员，一些机构和组织已经提出向中国索赔。

新冠疫情还在全球肆虐，这一场疫情给世界带来的灾难是空前的，疫情之后的世界可能发生重大改观，历史学者章立凡对自由亚洲表示，“现在很多人在这么说，120年前是庚子年，来了八国联军，现在有可能是八十国联军，或者更多，因为武汉肺炎给全球的政治和经济造成了灾难，对中国的问责，从国际角度来说可能难以避免，不仅西方国家，一些原来和中国关系相对较好的国家，现在也逐渐变脸”。

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