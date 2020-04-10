传非洲铁杆友国讼控中国疫责索赔10万亿

据中央社引述沙特阿拉伯英文报“阿拉伯新闻报”报导，一名埃及律师状告中国国家主席习近平，要求中国就新冠肺炎对埃及造成的伤害赔偿10兆美元。消息说埃及律师受美国指控中国疫责讼案驱使在埃及兴讼，该律师表示，之所以对中国采取法律行动是为了确保埃及的权益，尤其新闻报导和特朗普都认为武汉肺炎是“中国制造”。据信埃及官方对此尚且没有置评。

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据中央社报道说，新冠肺炎祸害，埃及律师告习近平求偿10兆美元。消息说，新冠肺炎肆虐全球，一名埃及律师状告中国国家主席习近平，要求中国就武汉肺炎对埃及造成的伤害赔偿10兆美元。

美国总统特朗普将爆发俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情责任归诸中国，并称之为“中国病毒”。“阿拉伯新闻报”（Arab News）于7日报导，住在开罗南方尼罗河三角洲西部省（Gharbia）的塔拉特（Mohamed Talaat）根据特朗普此一说法提起告诉。塔拉特并且援引有关中国制造病毒作为生物武器的诸多媒体报导，作为提告依据。

消息根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的2019冠状病毒疾病疫情图，埃及累计1560起武汉肺炎确诊病例，造成103人死亡。

据美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）于3月19日报导，美国律师克莱曼（Larry Klayman）及他所创办的右派法律团体自由观察（Freedom Watch）于3月17日向德州的联邦法院（Federal Court in Texas）提起诉状，要求中国政府为“冷酷鲁莽的漠视与恶意行为”赔偿至少20兆美元。

中央社说，这起美国讼案驱使塔拉特在埃及兴讼。他表示，之所以对中国采取法律行动是为了确保埃及的权益，尤其新闻报导和川普都认为武汉肺炎是“中国制造”。据塔拉特指出，已透过社群媒体敦促埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）延揽国际法专家组成委员会，协助向更高当局提起此事，不过还没有政府方面人士与他联系。他说，埃及政府“不干涉司法议题，保持立场中立”。

据塔拉特表示，飞机停飞使他无法进一步采取行动，“等一切恢复正常、飞机复飞，我就可以飞往世界各地推广本案并且向中国政府进行法律追诉”。他强调：“现在做的只是第一步。”

与此同时，土耳其“每日晨报”（Daily Sabah）于8日报导，土耳其律师阿克珀纳尔（Emir Akpinar）表示，境内可能会出现针对武汉肺炎造成死伤和经济损失而向中国政府求偿的诉讼 。“若可证明是因为新冠肺炎而造成生命财产损失，可以对中国提起赔偿诉讼。”他说：“遭逢经济损失的公司行号和民众可以向我国地方法院提起告诉。”

阿克珀纳尔指出，国家可以依据国际法原则将案件提交国际司法机构。不过他强调，“书面证据必须予以保全”，意味医院报告，以及劳动力损失、收入损失等文件必须妥为保管，“也要证明亲人是因为武汉肺炎而死亡，尤其死亡证明中必须详载”。

土耳其大学生切利克巴什（Cagatay Orkun Celikbas）于3月中、下旬就曾致函中国驻土耳其大使馆，要求中国政府承担隐匿武汉肺炎疫情的责任并“赔偿”。不过切利克巴什告诉中央社记者，透过土耳其邮政以挂号信寄出的这封信，遭到收件方拒收而退回。

中央社引据切利克巴什指出，他本应于今夏毕业，现在却因疫情蔓延而不知道能否顺利毕业。他3月下旬受访时指出：“这不是我自己造成的，人生遭逢如此冲击令人心烦。”他强调，已故的中国武汉中心医院医师李文亮“吹哨”竟遭训诫，终致疫情难收拾而贻害全球，“中国当然得负责”。

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