华春莹邀请美国高官到中国享受自由

中国外交官的“强硬”最近常成国际焦点。中国外交部发言人华春莹9日透过推特反击美国国务院发言人欧塔加斯，“随时欢迎到中国，你可以跟街上任何一人交谈，享受自由”。世界日报说，人民日报旗下“侠客岛”的表态更直白：西方政客要找中国“清算”？怼回去！

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据世界日报今天报道说，“美舰长为挽救下属去职…自由在哪” 华春莹再怼美：欢迎到中享自由。

报道称，中国驻美大使崔天凯5日投书指，美中过去有些不太愉快的对话，此时不宜相互指责，应团结合作。欧塔加斯7日在推特引述崔的投书标题指，真正合作需要资讯透明及实际行动，而非“光说不练”。对此，华春莹9日在推特撰文，称欢迎到中国享受自由，并讽刺欧塔加斯，当美国航空母舰罗斯福号舰长为挽救船员和下属性命而遭革职，“请问自由与透明在哪里”？

报道指欧塔加斯和华春莹上月19日起在推特一来一往，战火猛烈，欧塔加斯批中国隐瞒疫情，并下令摧毁病毒样本；华春莹批，“撒谎和诽谤不会使美国伟大”。欧塔加斯23日回应，“12月31日，是台湾试图警告WHO疫情可能人传人的同一天。同一时间，中国当局叫医生封口，且直到1月20日前，都拒绝承认病毒可能人传人，带来灾难性的后果”。

该报道称，欧塔加斯推文末注记“隐匿疫情”（CovidCoverup）与“中国立即资讯透明”（ChinaTransparencyNow）等标签。

世界日报说，针对美方官员、西方政客对中国防控疫情的指责，人民日报旗下“侠客岛”声称西方自己防控不力还“甩锅”？拿了援助还“卖乖”？肯定近日多个中国驻外使馆齐发声，把这些抹黑言论怼了回去。

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