反修例运动中有446警察辞职招纳新丁数字又下跌四成

香港电台英语新闻引述保安局数据报道,在香港多个月的反修例街头运动中,有数百名警察辞职,但招纳新人的数字,却下跌40%。这个现象正好反映了港人很多前的一句口头禅“好仔不当差”,也就是一般人所说的“好铁不打钉、好男不当兵”。

报道指,保安局8日致给立法会的一份文件显示,从去年6月至今年2月,警队一共有446名“意料之外的离职者”。在这段期间,香港受到反政府的街头运动而动荡不安,一向被誉为“亚洲最好”的香港警队,备受过度使用暴力、执法偏颇和缺乏专业的指控所打击。

上述并非是年届退休之龄的离职人数,较去年同期上升了40%。

报道指,立法会议员被告知,上述416名离职警员属于低级警员,有些则接受训练时已经打退堂鼓,有些则以“家庭或个人原因”而辞职。

警方同时又归咎“假新闻”造成外界对警队失去信心。

在此同时,警方去年4月至今年2月期间,只招纳了760个新入伍的警员,较上一个财政年度亦下跌了40%。而在同一时期,申请在警界工作的人数,也有同样跌幅,总数少过1.1万人。

报道引述风险评估公司Steve Vickers and Associates的执行长维克斯说,他对这个情况一点也不意外。曾经在香港警队服务的维克斯说,香港的警察已经被“政治出卖”(throw under the political bus)。

他说:“正如我们大家所目睹的感觉,站在最前线的警队,代表了一个失效和龟缩的香港政府,难免成为大众发泄不满的对象。”

他进一步说:“警队已经被政治出卖,如非警方内部的维系力量,离职的人数恐怕可能更多。”

