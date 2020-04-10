反修例运动中有446警察辞职招纳新丁数字又下跌四成

香港电台英语新闻引述保安局数据报道，在香港多个月的反修例街头运动中，有数百名警察辞职，但招纳新人的数字，却下跌40%。这个现象正好反映了港人很多前的一句口头禅“好仔不当差”，也就是一般人所说的“好铁不打钉、好男不当兵”。

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报道指，保安局8日致给立法会的一份文件显示，从去年6月至今年2月，警队一共有446名“意料之外的离职者”。在这段期间，香港受到反政府的街头运动而动荡不安，一向被誉为“亚洲最好”的香港警队，备受过度使用暴力、执法偏颇和缺乏专业的指控所打击。

上述并非是年届退休之龄的离职人数，较去年同期上升了40%。

报道指，立法会议员被告知，上述416名离职警员属于低级警员，有些则接受训练时已经打退堂鼓，有些则以“家庭或个人原因”而辞职。

警方同时又归咎“假新闻”造成外界对警队失去信心。

在此同时，警方去年4月至今年2月期间，只招纳了760个新入伍的警员，较上一个财政年度亦下跌了40%。而在同一时期，申请在警界工作的人数，也有同样跌幅，总数少过1.1万人。

报道引述风险评估公司Steve Vickers and Associates的执行长维克斯说，他对这个情况一点也不意外。曾经在香港警队服务的维克斯说，香港的警察已经被“政治出卖”（throw under the political bus）。

他说：“正如我们大家所目睹的感觉，站在最前线的警队，代表了一个失效和龟缩的香港政府，难免成为大众发泄不满的对象。”

他进一步说：“警队已经被政治出卖，如非警方内部的维系力量，离职的人数恐怕可能更多。”

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