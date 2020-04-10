批质差疑过多 中国海关祭出口严查

中国海关总署今天报告，即日起将对医用口罩、医用防护服、呼吸机、医用手套、医用护目镜等医疗物资实施出口商品检验，以加强医疗物资出口质量监管。中国官方没有提及出口质差问题，但指出这其中有中外产品的质量标准不同、使用习惯上存在差异等原因。

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据路透社今天报道说，中国海关将对医用口罩、防护服、呼吸机等11项医疗物资实施出口检验。

据中国海关总署周五称，即日起将对医用口罩、医用防护服、呼吸机、医用手套、医用护目镜等医疗物资实施出口商品检验。实施出口检验的医疗物资还包括红外测温仪、医用手术帽、医用鞋套、病员监护仪、医用消毒巾和消毒剂，共包括11项医疗物资。

据中国海关总署称加强医疗物资出口质量监管。

据4月5日中国国务院联防联控发布会透露，中国3月1日来共验放出口主要疫情防控物资价值102亿元。

路透社说，出席发布会的中国官员并指出，抗击疫情需要国际社会携手应对。对于中国一些出口医疗物资质量不过关的报导并未客观反映事实全貌，这其中有中外产品的质量标准不同、使用习惯上存在差异等原因，接下来中国将加快出口更多国际社会所需要的医疗物资。

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