日本新冠感染者激增 面临爆发式增长

日本新冠感染者近日进入爆发性增长阶段，东京都9日新型冠状病毒的感染者新增181人，10日185人，更新一日新增患者最高纪录，10天前400人左右的东京都累计增加患者数为1704人。日本全部的感染者数继8日的515人之后，9日为565人，10日574人，连续3天更新最大增幅。全部感染者数累计突破了6000人，而新感染者近一半感染源不明，无法追踪。加上邮轮钻石公主号乘客和船员的感染者712人等，到10日上午10时为止达6625人，死亡118人，面临感染者爆发式增长。

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日本首相安倍晋三4月7日傍晚在日本政府新型冠状病毒感染对策本部会议上宣布：基于防备新型冠状病毒疫情蔓延的修改后《特别措施法》（新冠特措法），东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库、福冈7个都府县进入紧急事态，时间将持续至5月6日，而一些没有被列入紧急事态宣言的一些自治体，出于对感染爆发式增长的忧虑，纷纷要求进入紧急状态，或独自宣布进入紧急状态。

日本京都府知事西胁隆俊和京都市市长门川大作10日在该市举行记者会，表示将要求中央政府把京都府也列为基于防备新型冠状病毒疫情蔓延的修改后《特别措施法》发布的紧急事态宣言的对象地区。京都府截至9日有165人感染，1人死亡。感染源不明的感染者不断增加。

日本爱知县知事大村秀章10日召开新型冠状病毒感染症对策总部会议，表示县政府将自行发布紧急事态宣言，要求县，县民避免不必要非紧急外出等。岐阜县也表示自行进入紧急事态。

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