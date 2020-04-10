梵蒂冈及时感谢北京赠送抗疫物资

梵蒂冈圣座新闻室主任布鲁尼周四表示感谢中国人民为遏止新冠疫情从中国送来了种种援助。据他表示：「这几天，从中国，尤其透过红十字会及河北进德公益基金会，若干医疗捐赠物资抵达了梵蒂冈药局，传达出中国人民和天主教团体关怀那些救援新冠病毒感染者，以及预防当前新冠疫情扩散的人员。」消息没有透露中国援救疫情物资数量细节。

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据梵蒂冈官方消息，圣座感谢中国人民送来的援助物资。

消息说，圣座新闻室主任布鲁尼「赞赏慷慨之举，感谢天主教主教、天主教徒、有关机构，以及所有其他公民投入这个人道救援举措」。

据布鲁尼继续指出：「圣座赞赏慷慨之举，感谢天主教主教、天主教徒、有关机构，以及其他中国公民投入这个人道救援举措，并向他们保证圣父教宗的敬重和祈祷。」

据《信仰通讯社》4月3日报导：「还在援助武汉和国内各地疫区的进德公益听闻欧洲疫情告急，并收到了各国明爱会及教会医院的求救信后，立即调整工作、调集全部人力物力资源，在梵蒂冈药局的协助下有针对性地援助意大利伦巴第大区，特别是重灾区米兰总教区、利玛窦神父的故乡马切拉塔教区、罗马医疗牧灵办公室、罗马圣心大学杰梅里医院等抗及疫情的最前线。

该消息说，3月16日一批包含著海内外华人基督徒和社会各界爱心的物资从进德公益起运意大利后，近日正在筹备的10万只医用外科口罩和一批手套及防护服等物资将尽快送往意大利疫区。海内外神长教友及基督徒团体捐款捐物，通过进德公益向海外疫情捐助65万只一次性医用外科口罩、4000多只N95医用防护口罩、1.8万件防护服、2.7万只医用防护手套、1万多副护目镜等约800箱。」

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