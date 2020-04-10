涉恶搞武汉肺炎与习谭 任天堂动物森友会传中国下架

任天堂热门电玩“集合啦！动物森友会”传出遭中国大陆电商平台下架，微博上午疯传相关截图，讨论阅读量超过200万人次。此前，曾有玩家在网络上传恶搞中国国家主席习近平的游戏画面，新指控或涉提武汉肺炎及谭德塞。

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据中央社今天报道说，动物森友会遭中国电商下架，疑因玩家恶搞习近平。消息称，任天堂热门电玩“集合啦！动物森友会”传出遭中国大陆电商平台下架。

中央社说，根据中国网友在微博的讨论，目前“动物森友会”实体卡和数位版全部被电商平台下架，原因不明。有人则表示“如今能搜到的只有一些书和买了广告的刷道具店家了”。社群媒体脸书（Facebook）、推特（Twitter）近日曾流传数张“动物森友会”玩家在游戏中恶搞习近平与世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的画面截图，其中更出现“武汉肺炎”、“武汉华南海鲜市场”等字样。

中国电玩游戏部落客“老刀99”则发文称，电商平台下架“动物森友会”是真的，但停止服务器的消息是假的。“境外电子出版物在电商平台销售本来就是违规的，国家相关部门和电商平台也是睁一眼闭一眼，但是一旦越界触及红线很可能就会给你来个一刀切”。据他表示，目前最悲观的观点认为，中国很可能会让电商平台下架所有境外实体游戏。“当然我觉得还没到那一步，但可以肯定动森很可能是在电商平台上买不到了”。

中央社说，公开资料显示，“集合啦！动物森友会”是任天堂情报开发本部开发，并由任天堂发行的社交模拟系列游戏。游戏中，玩家生活在一个由拟人动物居住的村庄，展开各种活动。这款游戏以其开放性著称，玩家更可以自制游戏中的造景、物件等。

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