美国威胁撤销中国电信在美的业务许可

在中美技术竞争的背景下，美国周四（4月10日）威胁将撤销中国电信在美从事业务的许可，理由是存在威胁美国国家安全风险。

广告 继续浏览后续

美国司法部周四在一份声明中表示，基于国家安全疑虑，该部联同其它多部一致向美国电信监管机构-美国联邦通信委员会（FCC）建议，撤销2007年对中国电信在美开展业务的许可。共同提出建议的其它联邦机构包括美国国土安全部、国防部、国务院、商务部及美国贸易代表署等。

美国司法部表示，中国电信的运营存在对美国家安全”重大和不可接受的风险“、及运营中的违规行为。声明特别提到网络安全以及中国在针对美国“恶意行为”中的角色。

华盛顿已多次指责北京发起大规模网络攻击，特别是2017年对美国三大信贷机构之一艾克非（Equifax）的攻击及2018年对酒店巨头万豪的攻击。

司法部的担心也包括中国电信可能受到中国政府控制或影响。 该部表示，提出该项建议是基于中国电信在美从事业务的性质，可能会让中国政府支持的网络黑客从事经济间谍活动和破坏通信网络。

司法部主管国家安全事务的副部长约翰·德默斯（John Demers）说：“政府、专业人员及私人数据的通信安全，取决于我们与和我们有相同价值观的、可信赖合作伙伴国的合作。”

本周三，美国和英国计算机安全机构警告称，以新冠病毒为诱饵的、受到包括中国在内一些国家支持的黑客攻击活动再次抬头。

美国司法部表示，中国电信因没有报告存储美国客户数据的确切位置也违反了相关法律。

同样是基于国家安全原因，2019年9月两名参议员已向美国联邦通信委员会提出禁止中国电信进入美国市场的要求。法新社报道指，最终将由联邦通信委员会对此做出裁决，但白宫很可能会参与决定。总统特朗普此前暂停了对中国发起的技术和贸易战。

特朗普政府希望禁止西方国家使用中国电信巨头华为的5G技术，称华为技术将使中国情报机构能够获得通过网络传输的敏感信息，但华为坚持否认这些指控 。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅