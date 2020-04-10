美国蓝星乔丹控中国山寨侵权官司8年小幅胜诉

中国最高人民法院上月底裁定，美国职篮NBA退役球星乔丹（Michael Jordan）状告中国「乔丹体育」侵权案胜诉，结束长达8年的法律缠讼。

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据法新社消息，美国乔丹告中国山寨侵权案缠讼8年终胜诉。

维护知识产权是美中贸易战核心症结点之一，中国在双方1月间签订的第一阶段协议中，承诺提高对知识产权的保护。

据法新社说，中国最高人民法院上月底做出指标性裁决，禁止总公司设在福建的「乔丹体育」使用乔丹姓名的中文翻译「乔丹」。

该报道称，先前两个判决都裁定「乔丹体育」胜诉。中国最高人民法院上月底推翻先前的判决，裁定乔丹胜诉，但仍允许「乔丹体育」继续使用乔丹剪影的商标。这个商标和耐克（Nike）Air Jordan系列球鞋商标类似。然而，最高人民法院把商标使用权这部分，移交给中国国家知识产权局（State Intellectual Property Office）重新做出裁定。

乔丹2016年赢得中文译名「乔丹」的姓名权，但对罗马拼音书写的Qiaodan（乔丹）不享有姓名权。

此前美国总统特朗普当选前据信与中国发生多个特朗普名称侵权官司，都以失败告终。

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