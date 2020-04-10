美已视中港为“一体”禁止美台高速网缆与香港连通

根据华尔街日报报道，美国官员准许Alphabet Inc旗下的谷歌（Google）启动与台湾连接的高速互联网光缆，但不能与香港连通，理由是存在国家安全隐患。报道指这项决定凸显出美中之间越来越紧张的关系。

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报道指出，这项决定可能会终结香港作为美国互联网电缆首选目的地的主导地位，并危及正在进行的几个项目，其中包括一条由面书（Facebook）支持的连接洛杉矶和香港的光缆，以及一个由谷歌支持的连接香港和美国关岛的项目。

华尔街日报的报道指，美国司法部周三宣布决定时说：“许可美国和香港直接连通光缆存在重大风险，有可能严重危害美国国家安全和执法利益。”这一决定得到了美国国土安全部和国防部的支持。

这些政府机构却敦促美国联邦通讯委员会（FCC）准许谷歌母公司Alphabet长达8000英哩的太平洋光缆网络（Pacific Light），连接加州和台湾的部分。FCC周三下午批准了这一要求。

美国的顾虑同时反映华盛顿认为北京插手香港事务与日具增，一国两制已经褪色走样。香港立法会资讯科技界议员莫乃光告诉立场新闻，业界两个月前已盛传有关消息，当时美国看到香港受中国干预的情况越来越大，及香港各项自由受到剥削，已有担忧海底光纤电缆连接台湾会引起国家安全风险，“担心会不会有（中国）国安走来香港，透过海底光纤电缆盗取资料，超越商业活动”。

莫乃光议员又指，特首林郑月娥过去数年来赴美国商会发表演讲时，常自夸香港即将拥有全球首条连接美国加州的海底光纤电缆，但当两个月前传出美国忧虑有安全风险时，港府没有向美国澄清及解释情况，形容林郑“佛系”处理事件。

芬兰保安软件公司 F-Secure 大中华区域总监李力恒指出，事件对互联网公司及高科技公司的影响较大，特别是影响数据中心的发展，例如科技公司会转向在新加坡、台湾等其他亚洲地区发展，视乎那个地区较多与西方互联网接触。他认为，香港多年以来是国际互联网数据交换中心，例如日本电信业龙头日本电信电话（NTT）亦会在香港设立中心，其中有赖国际对香港对司法制度的信任，“任何互联网发展去内地（大陆）或者亚洲，会找司法健全的地方，大家都有共识投资。”

这条造价以百万美元计的光缆已经建有连接至台湾和香港的部分，但尚未启用。FCC拥有对海底光缆运营授权的最终权力，但在国家安全审查方面，通常会听从其他机构的意见。

中国政府部门禁止包括面书和谷歌在内的一些美国公司在中国大陆运营，但香港却可以不受限制地接入互联网，从而成为想和中国大陆建立联系的跨国公司的中转站。

华尔街日报指出，然而随着北京方面对香港的立场趋于强硬，美国官员对香港的态度也发生了变化。几个月以来，香港人一直在抵制北京方面推动香港与大陆融合的努力。

华盛顿正在转向台湾这个自治岛屿，虽然北京方面宣称台湾是中国的一部分，但美国通过军售和非官方政治联系向台湾提供支持。

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