美疾控发布火神山研究 距带毒者4米处仍有病毒

美疾控中心发布武汉研究报告，距带毒者4米就可染病。

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美国疾控中心CDC出版的“Emerging Infectious Diseases”“新兴传染病”期刊4月10日星期五发布了一份武汉医院的研究报告，当中显示新冠病毒在距离病患4米之处仍可以存在于物体表面上，和空气当中。

法新社华盛顿站指出，这份研究报告的局限性在于：这一调查虽然显示病毒可以存在于距离病患4米之处，但“无法对病毒进行量化”。换一种说法，即“不是说因为病患通过打喷嚏或者呼吸把病毒喷射到空气当中，距离病患本人可达4米，就意味着病毒在4米处达到足量，去传染他人”。

中国研究专家们的这份报告研究对象是2月19日到3月2日之间武汉火神山医院抢救中心的15名患者，另外还有24名病症较轻的病人情况也在研究范围内，样本物提取于地面，电脑鼠标，垃圾袋，床栏杆扶手，病人的口罩，医护人员的防护用具，通风口，以及病房的多处空气。研究专家们写道：“新冠病毒在抢救病房的空气与物体表面广泛分布，这对于医护人员和其他近距离接触者造成潜在感染风险”，重症抢救室污染最严重区域依次是鼠标，垃圾袋，床，门把手，但半数医护的鞋底也出现了病毒痕迹，研究报告表示，“强烈建议人员对其鞋子进行消毒，尤其是走出治疗室之前…对口罩进行消毒，之后再扔掉”。研究人员还写到：鉴于病患周边环境出现广泛污染痕迹，“在家隔离确诊者并不是一种有效的防控”。

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