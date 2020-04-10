联合国安理会暂停中美口水战开了视频会议 5常遭指坏榜样

联合国秘书长古特雷斯美国东部纽约时间星期四稍晚在安理会为所谓「世代之战」开会时，敦促各国要展现团结。古特雷斯在安理会因应疫情的首次会议上告诉意见分歧的各国：「在这个紧要关头，安理会传达出团结、有决心的信号，极其重要。」新冠病毒蔓延世界5大洲，安理会第一次开会讨论议案。此前中美两国因疫责争吵。

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据法新社今天报道说，联合国安理会商讨抗疫大计，秘书长吁各国团结。

2019冠状病毒疾病肆虐，联合国秘书长古特雷斯在安理会名为「世代之战」开会时，敦促各国要展现团结。古特雷斯说，在安理会因应疫情的首次会议上告诉意见分歧的各国：「在这个紧要关头，安理会传达出团结、有决心的信号，极其重要。」

这次安理会15个成员以视讯方式举行闭门会议，联合国总部发布古特雷斯谈话的内容。据古特雷斯说：「安理会的参与，对减轻2019冠状病毒疾病蔓延带来和平、安全的问题，有至关重要的影响。今天若要战胜蔓延的疫情，我们就必须一起努力，这意味我们要更加团结。」

古特雷斯说，「这是一场世代之战，也是联合国存在的意义。」

据法新社说，联合国安全理事会（UNSC）经历数周意见分歧，终于将在星期四首度针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情开会讨论。先前僵局主要肇因美国和中国间的角力。

联合国安理会10个非常任理事国当中，以德国为首的9国受够安理会迟未对这场全球空前危机采取行动，而在上周要求召开闭门视讯会议讨论如何因应疫情。

据外交官员表示，各方磋商正朝向正确方向前进，华府不再坚持联合国（UN）的文书将2019冠状病毒疾病称为来自中国的病毒，因北京曾对此表达愤怒。

联合国秘书长古特雷斯预料将把会议焦点放在如何对抗疫情、维持联合国的和平任务，以及如何促进安理会5个常任理事国和其他非常任理事国之间的团结。

据报道称，目前有2项提案待会议讨论。其一是北非国家突尼斯代表所有非常任理事国提出，内容据悉呼吁安理会采取「团结合作的紧急国际行动，以缓和2019冠状病毒疾病疫情冲击」，并要求全球战事立即基于人道理由停火。这份决议草案从3月30日开始研拟，至今尚未安排何时表决。

另一项议案是法国提出，主要呼应古特雷斯3月主张，呼吁全球基于人道理由暂停所有敌对行动，以对抗疫情。然而，这项提案至今只有常任理事国参与，来自非常任理事国的外交官透露，这种情况「令人备感挫折」。

据法新社说，联合国安理会延迟召开会议，除了因英国首相约翰逊感染2019冠状病毒疾病住院，中国也以缺乏明确议程为由对开会持保留态度。

非政府组织（NGO）「国际危机组织」（International Crisis Group）专家高文（Richard Gowen）指出：「有必要承认，10个非常任理事国之所以会合作，主要是5个常任理事国的坏榜样促成。」据他说，数名非常任理事国的工作人员「竭力在安理会赢得席次」，但「中国和美国争斗不休，令他们震惊」，这阻碍安理会「针对我们这个时代的巨大危机达成共识」。

法新社称，联合国安理会若要通过任何决议，必须获得15个理事国至少9国同意，且5个常任理事国不能有任何国家否决。

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