中国今报新增46例确诊 武汉连3天挂零

中国国家卫生健康委员会今天发布疫情通报，中国大陆昨天新增2019冠状病毒疾病确诊46例，其中42例为境外移入，本土4例。武汉解除封城第3天，新增死亡2人，无新增病例。

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据中央社今天报道称，中国新增46例确诊，武汉连3天挂零。消息说，中国10日新增武汉肺炎确诊46例，其中42例为境外移入，本土4例。

根据中国国家卫健委发布通报，4月10日，中国大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例，其中42例为境外输入病例，4例为本土病例（广东3例，黑龙江1例）。新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例8例，均为境外输入病例（黑龙江5例，上海2例，江苏1例）。当日新增治愈出院病例70例，解除医学观察的密切接触者1411人，重症病例减少3例。

官方报告说，境外输入现有确诊病例734例（含重症病例37例），现有疑似病例44例。累计确诊病例1183例，累计治愈出院病例449例，无累计死亡病例。

截至4月10日午夜，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1089例（其中重症病例141例），累计治愈出院病例7万7525例，累计死亡病例3339例，累计报告确诊病例8万1953例，现有疑似病例44例。累计追踪到密切接触者71万8050人，尚在医学观察的密切接触者1万435人。

至于疫情重灾区湖北省则无新增确诊、无新增疑似也无现有疑似病例，新增治愈出院病例28例（武汉27例），新增死亡病例3例（武汉2例），现有确诊病例320例（武汉319例），其中重症病例95例（武汉94例）。

累计治愈出院病例6万4264例（武汉4万7112例），累计死亡病例3219例（武汉2577例），累计确诊病例6万7803例（武汉5万8例）。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者34例，其中境外输入无症状感染者7例；当日转为确诊病例14例（境外输入14例）；当日解除医学观察25例（境外输入4例）。尚在医学观察无症状感染者1092例（境外输入338例）。

中央社说，香港特别行政区989例（出院309例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院10例）。

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