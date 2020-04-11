中国抗议安倍与蔡英文推特对话

近日，中国外交部围绕日本首相安倍晋三与台湾总统蔡英文围绕防治新冠疫情在推特上的对话，通过在北京的日本驻中国大使馆向日本方面提出抗议。

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4月7日，日本一些城市宣布进入紧急状态，当天，蔡英文在推特上围绕新冠疫情向日本发出了声援的信息。

蔡英文用日文写道：日本各位：携起手来，打赢这场战斗吧。

无论是地震还是台风，都通过台日合作战胜了。正因为如此，我们还会在胜利后再见。

她会用英文写道：

我们会再次胜利（We can win again!）!

我们将再会（We will meet again!）!

安倍为此在4月8日用中文繁体字回应道：各位台湾的朋友们：对这次台湾许多朋友们的友情洋溢的鼓励支持，我谨借此机会表达诚挚的谢意。

我们一定可以打赢病毒的挑战，共同度过这个难关！日本台湾一起加油！

对此，中方认为日方违背了“一个中国的原则”，向日方提出了抗议。

台湾的总统及立法委员选举1月11日举行投票与开票，民进党候选人蔡英文再次当选。日本外务大臣茂木敏充1月11日发表谈话，对蔡英文当选表示祝贺。

茂木敏充指出：台湾是与日本共有基本的价值观，紧密的经济关系和人员往来的重要的伙伴和朋友。日本政府将一如既往，深化与台湾非政府间的实务关系及交流与合作。

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