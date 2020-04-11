北京允美国最有影响力摩门教在沪建圣殿引惊讶

尼尔森在4月5日宣布，耶稣基督后期圣徒教会(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LSD)，也就是人们所熟知的摩门教，计划修建八座圣殿，其中一座将坐落在中国上海，成为中国大陆第一座摩门教圣殿。根据自由之家在2017年初发布的一份题为《中国灵魂争夺战》的报告，自2012年以来，中国共产党对宗教的控制和迫害整体呈上升趋势，至少一亿信仰者宗教群体面临 “高度”或“非常高度”的受迫害危险。中国官方接受摩门教入华建圣殿引宗教自由与宗教外交猜测。

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据美国之音报道说，宗教自由还是外交统战 ? 摩门教获准在中国建首座圣殿。

该报道采访曾经生活在中国的摩门教教徒迈克·邦德(Mike Bond)笑着说，“说实话，我没想到我有生之年能看到这一幕”，而中国宗教问题专家杨凤岗则对美国之音表示，“我的第一反应是觉得不太可能”，据对华援助协会会长付希秋说，“我的第一感觉, 这可能是利用宗教做外交统战的一部分”。

尼尔森在4月5日宣布，耶稣基督后期圣徒教会(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LSD)，也就是人们所熟知的摩门教，计划修建八座圣殿，其中一座将坐落在中国上海，成为中国大陆第一座摩门教圣殿。此前，距离中国大陆最近的圣殿位于香港，中国教徒需要前往那里进行宗教活动。然而从2019年开始，香港圣殿关闭三年，进行修缮。

该报道称，美国之音联系摩门教位于犹他盐湖城的总部，其公关部门表示“发言人和教会领袖暂时不对这个问题进行评论”。

在摩门教的中文网站上，关于上海圣殿更多的信息指，“仅限於持有效推荐书的耶稣基督后期圣徒教会之中国成员才被允许进入”，LSD中文网站解释到，“使用此设施的最初阶段，进入前需要预约。这个设施并非旅游景点，即使是持有推荐书的教会成员游客，也谢绝参观”。与此同时，会长尼尔森表示，摩门教在中国的法律地位不变，外籍和中国教徒仍会分开从事宗教活动。

“我们尊重中国的法律法规，所以教会目前并不向，也不打算向中国派传教士”，他说。

现年93岁的尼尔森曾是一名心脏外科医生。根据摩门教网站介绍，他能够说中文，并且帮助中国发展了心内直视手术。他说，“我们尊重中国的法律法规，所以教会目前并不向，也不打算向中国派传教士”。

报道称，中国宗教问题专家、普渡大学社会学教授杨凤岗对美国之音说，任何宗教在这个时候在中国能被接纳，都是一个积极的事情。“也许一个宗教在中国能够被接纳，会影响到其他宗教也会被接纳。如果真的是有这个事情，这是令人鼓舞的“。据他补充道，目前他还没有在中国政府网站上看到这个消息，所以关于这件事情的落实还有待进一步观察。与此同时，他说，还要关注一些具体的问题。

据杨凤岗说，“如果在这个过程中摩门教做出了很多的许诺，妥协，那问题就比较多了“，杨凤岗说。他表示如果摩门教为了被中国政府接纳，像梵蒂冈一样与中国政府签署协议，做出一系列的调整，那这可能又有另一层意思。杨凤岗说，“摩门教在这个时候被接纳，他们做了哪些许诺，将会在哪些方面配合中国政府做事情，包括在全球一些舆论的影响，我们都有待观察”，他说。

在摩门教中文网站对上海圣殿的说明中，有几点值得注意。说明提到：“摩门教在中国的法律地位没有改变”，“外籍成员和本地中国成员将继续分开聚会”，“教会保持政治中立”，“教会现在不派遣，也没有计划将来派遣传教士来中华人民共和国传教”，以及“在主的屋宇內的教导与中国传统文化和价值观是一致的”。

目前在摩门教网站上没有找到统计中国摩门教徒的数量。

美国之音说，在习近平上台之后，中国的宗教环境明显收紧。根据自由之家在2017年初发布的一份题为《中国灵魂争夺战》的报告，自2012年以来，中国共产党对宗教的控制和迫害整体呈上升趋势，至少一亿信仰者宗教群体面临 “高度”或“非常高度”的受迫害危险。

据对华援助协会的会长付希秋说，他认为摩门教此时被允许在上海建圣殿，是为了服从中国国家整体外交利益而做出的例外。他说，“摩门教在美国的外交界影响力很大，中共外交的官员，宗教政策的官员，统战部的官员也应该都很清楚”。

中国目前承认的五大合法宗教分别是佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督新教，并不包括摩门教。据美国之音称引述杨凤岗表示，中国宗教方面的法律很混乱，宪法保障所有宗教都有合法地位，然而《宗教事务条例》又对各个宗教的合法性有不同规定。“你说它合法他就合法，说它不合法它就不合法，就看当地官员怎么运作”。

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