新冠疫情称稳 中国启拼外贸推3保

新冠肺炎疫情在全球持续扩散，中国外贸面临的形势亦愈发严峻，“稳外贸”已成为中国应对疫情冲击的重点领域。在已出台一系列政策措施后，中国商务部开足马力保市场、保订单、保份额，强化对外往来与畅通贸易渠道，鼓励线上订单，并再次强调愿同美国在内的各个经贸伙伴的扩大合作关系。

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据路透社报道说，开足马力稳外贸，中国愿同美国在内的各经贸伙伴扩大合作。

据该报道说，在国新办周五举行的稳外贸专题发布会上，商务部部长助理任鸿斌指出，中美互为重要的贸易伙伴，中美经贸合作也是互利共赢的，去年因为中美经贸摩擦，双边贸易量有所下降。中国愿意在新的形势下，扩大同包括美国在内的各个经贸伙伴的合作关系，希望中美双方共同努力，促进双边贸易的健康发展。

任鸿斌直言，今年以来，受疫情的影响，中国外贸企业面临的形势异常严峻复杂。外贸企业不同于内贸企业，受到的困难来自于国内外，来自于短期和长期，现在主要的困难是订单减少，成本上升，国际物流不畅，产业链、供应链受阻等等。全球疫情呈现快速流行态势，疫情的不确定性成为外贸发展外部一个最大的不确定性。

据任鸿斌强调，尽管形势异常严峻，但会加强疫情防控国际合作，保市场、保订单、保份额，把疫情的影响降到最低，全力以赴稳住外贸外资基本盘。

路透社说，中共中央政治局常委会周三召开会议，中国国家主席习近平主持会议指出，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。

中国总理李克强周二主持召开的国务院常务会议称，要统筹内外贸发展，支持加工贸易企业纾解困难，促进稳外资、稳就业。在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电商综合试验区。

报道称，第127届广交会将首次在网上举办，中国负责官员介绍指，将推动2.5万家广交会参展企业全部上线展示，并按照原实体展设置，分为出口展和进口展，所有展品同时上线；将加强供采对接服务，在线举办专场对接活动，加大线上撮合力度，提升办展成效。

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