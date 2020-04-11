中国作家方方在武汉封城期间撰写的日记8月将在美国出版，引发环球时报在内一批人士攻击。方方今天回应，这样温和的纪录，都不能包容，都要引发这么多人的仇恨，这会让无数人感到害怕。方方强调，她所写的都是真实的，没有谣言。方方说，自己不只写下悲伤和究责的内容，也写了疫情是怎样得到有力控制，并写到医护人员、志工、外地来武汉协助的基层干部等，“这些人如果看了我的日记，会明明白白地看到中国抗疫成功的经验”。方方质疑，现在中国的网管技术很高，却放任这两个月来网络上大规模对她的辱骂造谣，“今天还看到有人要组队来武汉杀我的资讯，我是没有办法应对的。但是，我很想知道他们的后台到底是什么人。”

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据中央社今天报道说，方方谈武汉日记：温和却引发仇恨，让人害怕。

中国微信公众号“学人Scholar”今天刊出对方方的专访，针对日记出版是否有“预谋”、日记中对武汉肺炎疫情的相关负面书写是否会“被境外势力利用”、中国国内是否会出版等，方方都细说分明。

据方方说，英文版和德文版并非事先约稿，出书就是自然而然的过程。

她从大年初一（1月25日）那天上新浪微博开始记录封城下的武汉。一开始并没有打算天天记，后来因为种种原因，像是她的微博被封禁，又遭遇极左势力的网络攻击，“让我产生一种我偏要记的想法”。方方的小说译者白睿文（Michael Berry）在2月17日时与她联系，表达想要翻译这些在网上发表的封城日记，当时方方表示，暂时没有出书的想法。到了2月底，有很多国内外出版社联系她，于是她知会了白睿文，并在3月初将全球版权授权给了代理人。

该报道说，方方决定，无论是中英文版，都会把这本书的所有稿费捐出来，帮助一些应该帮助的人。白睿文和版权代理人也都表示会捐出一些来帮助武汉人，“不要把人们都想像成坏人。不要觉得在国外出书就是卖国。这种想法很幼稚”。原本国内也有10几家出版社想出版这些日记，但是方方说，少数极左人士不断叫骂，“目前所有国内出版社都不敢出了”。

该报道说，书籍正式出版，内容将会有细微修订，但方方强调，她所写的都是真实的，没有谣言。

方方说，中国作家在海外出版作品是很正常的事，作者都愿意自己的作品能有更多人读到；英文版8月出版也是很正常的时间，因为这些内容只有大约13万字；只是国外有预售，这点和中国的出版过程不同。

方方日记写下了疫情下武汉人无奈和悲情的一面，也不断要求追责。当前有舆论炒作，这样的内容放到国外可能会被境外有心人士利用，是“缺乏大局观”的表现，是“为境外势力提供弹药”。

方方对此回应，既然是刻意利用，“你出什么书他都会利用是不是？难道因为有人利用我们就不出书了？什么时候中国人这么怕外国人的？”并称认为此事有“阴谋论”的人，比较适合去写小说。

方方说，近来对她的一波波攻击是有人绑架国家利益对她要胁，“而我跟国家之间没有张力，我的书只会给国家以帮助”。

该报道指，方方说，自己不只写下悲伤和究责的内容，也写了疫情是怎样得到有力控制，并写到医护人员、志工、外地来武汉协助的基层干部等，“这些人如果看了我的日记，会明明白白地看到中国抗疫成功的经验”。

方方说，这样温和的纪录，都不能包容，都要引发这么多人的仇恨，这会让无数人感到害怕，“有没有想过，为什么那么多人支援我？因为我的言论尺度，是一般人们都会有的言论尺度，如果连我都不能容，人人都会害怕”，她并指“现在网络上几乎跟文革时差不多了”。

方方质疑，现在中国的网管技术很高，却放任这两个月来网络上大规模对她的辱骂造谣，“今天还看到有人要组队来武汉杀我的资讯，我是没有办法应对的。但是，我很想知道他们的后台到底是什么人。”

中央社说，中国外围官媒环球时报总编辑胡锡进8日撰文表示，方方日记拿到美国和西方去扩散，“它不会是一般的纪实文学交流，它一定会被国际政治捕捉到”，并称中国人将会“用我们多那么一分的利益损失，来为方方在西方的成名埋单”。

该报道称，支持和反对方方的网友近期在网络上吵得不可开交，今天刊出的专访文章表示，必须要自己读过这60篇日记，不要人云亦云，用自己的理智、从常识出发，独立思考，这可能是弥合社会之间巨大裂缝的唯一方法。

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