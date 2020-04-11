欧洲127议员政要批评世卫歧视台湾民众

据台湾外交部今 (11) 天发布新闻稿指出，由于台湾长期遭受世界卫生组织（WHO）的歧视与不公平待遇，引起国际社会普遍关注，共计127位欧洲政要共同发声，认为WHO排除台湾参与是对台湾人民的歧视与不公，强烈支持台湾参与5月的世界卫生大会（WHA），希望谭德塞秉持专业邀请台湾参加。

广告 继续浏览后续

据联合新闻网今天报道称，新冠肺炎，欧洲127位政要共同发声，指责WHO歧视台湾民众。据消息说，127位欧洲政要共同发声，认为WHO排除台湾参与是对台湾人民的歧视与不公，强烈支持台湾参与5月的世界卫生大会（WHA），希望谭德塞秉持专业邀请台湾参加。

据台湾外交部今 (11) 天发布新闻稿指出，由于台湾长期遭受世界卫生组织（WHO）的歧视与不公平待遇，引起国际社会普遍关注，欧洲议会67位跨党团议员8日联名致函欧盟外交暨安全政策高级代表Josep Borrell，加上德国国会60位跨党派议员于4月2日连署致函WHO干事长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），总共127位欧洲政要共同发声，他们一致赞扬台湾因应新冠病毒的防疫模式值得学习。

台湾外交部除了向127位欧洲政要表示感谢，也强调希望谭德塞秉持专业伦理及中立立场，不要忽视2300万台湾人民的健康福祉，确实履行WHO有关“不遗弃任何人”的一贯宗旨。

该报道称，据欧洲议会联名函的发起人议员史艾凡认为，WHO因为政治因素排除台湾，是对台湾2300万人民的不公。德国国会联名函发起人谢安妮则指出，WHO对台湾人民的歧视，与联合国及WHO的价值理念不符。他们一致肯定台湾在此次疫情超前布署，强调国际合作与资讯分享至关重要，台湾的经验值得学习，支持台湾以观察员身份参与WHO的相关会议与活动，包括全球疫情警报与反应网络（GOARN），此时正是国际合作的时机，将台湾纳入国际卫生体系中，包括可在医疗物资供应及疫苗研发等领域合作，共同携手对抗新冠病毒在全球蔓延。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅