纽时称中国被指介入台湾与谭德塞争端

台湾政府周五表示，向世卫组织总干事就种族歧视行为道歉的是假装台湾公民的大陆网民。纽约时报说，但台湾方面没有说明它是如何确定最初的消息是由中国人发布的。

广告 继续浏览后续

据纽约时报今天报道，台湾指责中国网民假冒台湾人向谭德塞道歉。

台湾政府周五表示，向世卫组织总干事就种族歧视行为道歉的是假装台湾公民的大陆网民。

该报道说，谭德塞是首个领导这一全球卫生机构的非洲人。他本周表示，近几个月来，他一直受到来自台湾的种族主义攻击，并指责台湾官员卷入其中。台湾外交部称这一指控“毫无根据”。

台湾不同寻常的外交地位已经使其在国际社会处理这场大流行时成为争论焦点。

该报道称，中国宣称台湾是其领土的一部分，并阻止它加入世卫组织，这令人担心，在国际合作至关重要的时刻，台湾被排除在外。而自疫情暴发以来，世卫组织被指过于信任中国，这引发了台湾一些人士的共鸣。

长期以来，台湾当局一直指责中国在社交媒体上发起旨在削弱台湾的运动。

据台湾法务部表示，就在前一天，有中国网民发布道歉文，以台湾人的名义向谭德塞道歉，随后，台湾以外的一些网民开始发布相同的内容。纽约时报说，但该部门没有说明它是如何确定最初的消息是由中国人发布的。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅