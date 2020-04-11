续拘孟晚舟 加拿大梦想在华遭禁两公民获释能成真?

根据加拿大政府最新公布的肺炎疫情评估，疫情可能导致四万多人死亡。加拿大民众批评当局不作为，甚至帮助中国政府粉饰罪责。而避免对华强硬，究竟是否能换回遭中方羁押的加拿大公民呢？

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据自由亚洲报道，加拿大不愿批评中国，真能换回遭羁押公民吗？

据加拿大官方公布的疫情模型显示，若完全不控制，最糟糕会有约10%人口感染疫情，4.4万人死亡；但按照理想情况中间值，也可能会有1.1万人死亡。这个数字让许多加拿大人无法接受，纷纷批评特鲁多政府无能。

据该报道称，加拿大政府内部的文件显示，政府虽早在今年1月就掌握中国武汉肺炎疫情的情况，但认为不需要针对中国入境旅客进行管制，虽然有很多国家封锁中国旅客，但加拿大就是不愿采取行动。仅在1月22日至2月18日期间，就有58000名旅客从中国抵达加拿大，其中2030名旅客来自湖北省。

最近，世界各国纷纷指责中国隐瞒疫情，世界卫生组织(WHO)也俨然成为中国的组织，一昧帮中国说话，但加拿大政府始终低调。政治评论员波诺科斯基(Mark Bonokoski)认为，这是罔顾全球卫生安全与社会责任：“中国需要负起责任。问题在于它的政治力量庞大，你看世界卫生组织和加拿大政府的回应，甚至还称赞中国做得很好。如果不是中国一开始隐瞒疫情，情况不会这么糟糕，全球不会那么多人死亡。”

据一些专家认为，加拿大对中国友善，一方面源于自由党政府长期就对中国有好感；另一方面是有两个加拿大人 - 康明凯(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)还被拘押在中国。

据该报道指出，日前传出，康明凯的父亲病重，中国允许康明凯打电话回家慰问；同时，也给予两人比较好的饮食以提高免疫力。加拿大前驻华外交官查尔斯·伯顿(Charles Burton)说，中国可能担心他们若在监狱感染肺炎，甚至不幸死亡，将使加拿大和中国关系更糟糕，对释放孟晚舟没有帮助，对中国来说并不好。但查尔斯·伯顿也认为，即使疫情缓和了加中关系，也并不代表两名加拿大人会被释放，因为这牵涉到中美之间的政治角力。加拿大民主阵线副主席苏明也认为，政府错估了情势，别以为向中国委曲求全就有好结果：“共匪永远是欺软怕硬，这点大家还不知道吗？你自己强不起来，你说不出硬话，凭什么人家放人？当初抓那两个人就是为了孟晚舟的事报复。”

该报道说，康明凯和斯帕弗从2018年12月就被中国羁押，至今关押已经快五百个日子了。对于目前的加中关系进展是否能帮助两人释放回来，总理特鲁多仅说仍在持续努力中：“不只是我们的驻华大使和领事官员，加拿大政府持续和中国当局交涉，希望他们尽快被释放。我们知道，他们两人遭遇的困境已经很久了，我们继续向中国施压，务必让他们获得较好的待遇，尽快回家。”

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