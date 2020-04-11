美专家提中国武汉外新冠病毒感染者3百万数据

中国官方疫情数据的真实性一向是争议话题。美国企业研究所学者史剑道（Derek Scissors）4月10日公布他的研究模型，推估中国除湖北以外的新冠病毒感染者近三百万人。与美国各州扩大检测并公布检测数据不同，中国官方不曾公布总检测数量。史剑道批评，这更加凸显中国的数据不可信。史剑道也说，他自己的模型存在误差可能，但无论如何，中国官方的数据是远远不可信的，关键就在于中国从未公布过检测数字。

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据自由亚洲报道称，美学者指：中国除湖北外新冠感染者近三百万。

据美国企业研究所学者史剑道称，“至于你信不信，我反正是信了”。还记得这句话吗？这是前中国铁道部发言人王勇平处理2011年温州动车追尾事故时，留下的惊世名言。他相信铁道部仓促掩埋车体，是为方便救灾的说法，当时在记者会上遭轮番炮轰。将近十年过去了，新冠肺炎疫情从中国开始，造成全球大流行。尽管官方一再强调，疫情爆发以来，中国秉持公开、透明及负责任的态度，和各国分享资讯，不过，中国疫情数字，有很多人表示质疑。长期研究中国经济与官方统计数据的史剑道，就是其中之一。

美国企业研究所学者史剑道说，“我的统计模型推测估算，中国感染新冠病毒的病例是将近三百万人。所以，我认为，中国官方说，在湖北以外的确诊病例只有一万五千多例，一点都不合理。”

该报道称，史剑道的模型推测，不包括湖北在内，中国感染人数将近三百万，听起来很惊人。据他解释，自己是根据中国官方媒体报导资料推估，在湖北省全省关闭前，最少有一百二十万人离开，所以，现在要追究湖北最初的确诊数据，意义不大；按照感染率2.3%、应用意大利的疫情模型估算，这些人在中国采取严格措施前，已经在全国流动至少二十一天，推算出上述结果。

尽管他也说，自己的模型存在误差可能，但无论如何，中国官方的数据是远远不可信的，关键就在于中国从未公布过检测数字。

史剑道称，“他们不大规模检测的做法是故意的，因为他们不想知道，即使是在疫情严重的湖北，人们都无法想做筛检就做筛检。所以，我不认为北京的中央政府知道真实数据，因为他们根本就没有做到能得到真实数据的检测规模。”

自由亚洲说，根据美国约翰霍普金斯大学统计，截至4月10日，美国已有超过四十七万人确诊，疫情爆发的发源地中国官方数据则仅逾八万二千例。美国已有超过一万七千人死亡，中国则是超过三千三百人死亡。

人口超过三亿的美国，有多少人做了检测？尽管美国联邦政府也没有相关数据，不过，网上有民间团体“冠状病毒疾病追踪项目”（The COVID Tracking Project）搜集各州卫生部的统计数据显示，截至4月10日，全美检测数量已经超过两百三十万人，美国的筛检人数应是世界最高。

根据中国卫健委官网，中国直到4月1日才开始公布无症状感染者人数。也就是说，美国是筛出病毒带原者就算确诊，而中国是无症状感染者，不计入确诊人数。

史剑道就对约翰霍普金斯这种不根据筛检规模公布各国数字的做法，很有意见。史剑道指出，“这种把中国没有做大规模检测而得出的数据，和其它国家相比较，然后说，哇，你看，中国确诊数字受控了！这完全胡说八道，这种比较方法不科学，也有误导。”

自由亚洲说，中国的官方数据究竟可不可信？事实上，中国自己的专家，例如上海疫情医疗救治专家组组长张文宏不久前曾这么说：“我认为，这是一个非常敏感的问题” 。

据该报道，中国的数据真实度太敏感。十四亿人口的大国从疫情爆发至今，大批疑似病患没有获得检测的机会，还有大批无症状感染者没有计入统计数字。如果北京官方所说的确诊约八万二千例，死亡约三千三百例是真的，王勇平当年还有一句惊世名言，或许可以是注解：这是一个奇迹。

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