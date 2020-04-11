非洲人在广州：非盟与美国务院发怒 中方急称确保非洲公民合法权益

美国国务院谴责中国政府行为的针对非洲人的仇外现象，认为彰显中非合作空洞。

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美国国务院在4月11日星期六对中国政府进行抨击，认为中国出现“政府行为针对非洲人的仇外现象，尤其是广州市在抗击排查新冠感染工作期间对尼日利亚公民的行为，当属仇外”。

法新社华盛顿站当天引述多名在广州市生活的非洲人的话称，广州市目前对尼日利亚公民染疾的怀疑度升高，他们被踢出住宅，连入住旅店都出现困难。对此，美国国务院一名发言人表示，“在华工作生活的非洲人遭受着不公正对待与虐待，令人难过的是，这提醒世界，中国与非洲的合作伙伴关系非常浅薄空洞”。

这名发言人继续解释道，“中国官员曾经竭力不让世界了解这场大流行病，这一时期，世界理当互相扶持，共同恢复，但中国官员则忙着把非洲学生赶到大街上，没有食物，没有住所”。他认为，“虽然中国政府对非洲人出现这种仇外现象令人遗憾，却也并非意料之外…任何一个关注中国在非洲大举输出工程的人都了解中国政府这种操控行径”。

近几个星期以来，美国一直谴责中国政府在新冠疫情初始阶段缺乏透明度，谴责“由于中国政府延误，导致世界其他地方出现大量死亡”。法新社则评价认为，特朗普2017年上任以来，对非洲表现出的兴趣寥寥，但却屡次三番要求非洲警惕中国对非洲投资背后的意图，认为这些中国投资与贷款实质上对非洲并不像看上去那么友好。

除了美国，广州市非洲人的境遇还引发了非洲联盟的关注，非盟主席穆萨-法基-马哈马特表示，已召见中国驻非盟使团团长刘豫锡大使，表达“严重关切”。具体非洲国家而言，加纳已经就此召见中国驻该国大使，该国外交部长伯乔威在公开声明里谴责“广州市非洲人遭受的非人遭遇”。肯尼亚外交部也声明，称“广州市出现了针对外国人的不负责任现象，尤其是很多广州业主，针对非洲裔公民”。该声明还指出，肯尼亚政府已经收到中国驻内罗毕大使馆的回复，中方称“将会立刻采取行动，保证非洲公民的合法权益”。中国外交部发言人赵立坚在刚刚过去的周四曾经坦言，中国现在最要紧的任务是防止输入型病例，也许会在执行过程当中出现一些误会。

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