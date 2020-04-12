中国先进075两栖攻击舰上海船厂失火 消息速删

据中国军事论坛鼎盛军事网友今日附上照片，显示中国解放军075型两栖攻击舰在上海沪东中华造船厂发生火灾。至此火灾事故原因不明。网上初始消息曾迅速被删除。据信涉事075型两栖攻击舰是中国自主研制的，具有较强的两栖作战和执行多样化任务能力。

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据联合早报今天报道说，中国075两栖攻击舰发生火灾，船尾被熏黑。根据中国网络鼎盛军事，中国解放军075型两栖攻击舰着火，产生大量黑色烟雾。

军事论坛鼎盛军事网友今日附上照片，显示中国解放军075型两栖攻击舰在上海沪东中华造船厂发生火灾。075型两栖攻击舰尾部被熏黑。

该报道引据香港01消息，照片显示075型两栖攻击舰过火后的尾部被熏黑。另有视频显示，075的尾部出现明显的大火，烟柱也随风飘得很远。据消息人士透露，着火的是建造中的解放军首艘075型两栖攻击舰。

这艘着火的075舰于2019年9月25日正式下水，至今仍在舾装中。此次大火恐怕会延迟该舰的交付时间。

该报道称，据新华社此前报道，075型两栖攻击舰是中国自主研制的，具有较强的两栖作战和执行多样化任务能力。该舰去年9月25日下水后将按计划开展设备调试、系泊航行试验等工作。新浪军事曾引述自媒体报道，外界认为解放军第一艘两栖攻击舰海试周期，大约在一至两年时间。也就是说最迟2021年，第一艘中国国产两栖攻击舰就会列装部队。第二艘应该会在2022年左右服役，外界普遍认为2025年之前，中国海军至少会有两艘两栖攻击舰。

该报道称，外界对它的尺寸估计为，长度为230米，宽33米，满载排水量36000至40000吨。对于国产两栖攻击舰的舰载直升机数量，外界推测应该在24至36架之间。舰上装载有雷达、电子战系统和通讯等系统，武器则包括红旗10近程舰空导弹、1130近程反导舰炮、多功能火箭发射器等等，舰载电子系统和武器系统由舰载综合作战系统统一指挥控制，形成整体防御体系，增强对来袭导弹拦截能力，另外还配备有编队指挥控制系统，可以为远洋机动作战、两栖作战和非传统作战任务提供指挥控制。

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