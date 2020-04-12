中国疫情南北双忧 与俄边境继续关闭

中国广东非洲裔居民因新冠病毒疫情引发不满之际，中国东北黑龙江省人民政府外事办公室今天（12日）发布通知，提醒在俄中国公民，绥芬河-波格拉尼奇内口岸旅检通道4月13日后继续临时关闭，在此期间请勿贸然前往滨海边区经绥芬河口岸入境。中国央视新闻指，连日来绥芬河口岸入境人员激增，确诊病例和无症状感染者数量迅速上升。

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据联合早报今天报道说，绥芬河口岸旅检通道将继续关闭。据黑龙江省人民政府外事办公室今天（12日）发布的通知，绥芬河-波格拉尼奇内口岸旅检通道4月13日后继续临时关闭。报道引据中国央视新闻消息，连日来，绥芬河口岸入境人员激增，确诊病例和无症状感染者数量迅速上升，引起关注。消息说，为更好治疗由境外输入病例，绥芬河市已建设方舱医院投入使用。

因中国黑龙江省绥芬河口岸入境人员连日来增加，确诊病例和无症状感染者数量迅速上升。根据最新公告，绥芬河站多趟列车将停运。

据微信公号“今日绥芬河报社”消息，4月11日，中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥芬河站公告，根据旅客出行变化，中国铁路哈尔滨局集团有限公司自4月12日起决定重新公布动车组列车开行方案，本次停运列车免收退票手续费。

此前，绥芬河市新冠肺炎疫情防控指挥部于4月7日发布通知，自4月8日6时起对全市所有小区实行封闭管理，严守小区大门、楼道单元门和居民家门。通知称，按照要求，小区居民每户可每三天派出一人外出购买生活必需品且当天必须返回。进出小区人员按“通行证登记+扫码+测温+戴口罩”管理。

据联合早报引述中国官方消息，中国抗疫专家组抵达莫斯科。

中国从境外输入疫情的风险持续上升，由境外传入的确诊病例涉及27个省份或直辖市。其中，俄罗斯输入病例近日剧增，除了黑龙江外，内蒙古满州里前天（10日）一天新增27例俄罗斯的输入型确诊病例。

中国外交部昨天宣布，中国抗疫医疗专家组昨天（11日）上午已启程赴俄，帮助应对疫情。

该报道引据中新网消息，专家组已于当地时间11日下午（新加坡时间12日凌晨）抵达莫斯科，随机也携带一批向俄方捐赠的抗疫物资。

报道引述官方消息指，中国专家组抵达俄罗斯的相关消息当天在俄最大社交媒体VK上引起热烈反响。俄罗斯众多网友纷纷点赞留言，表达对中国伸出援手的感激之情。

该报道称，外国疫情蔓延后，中国国际航班被收紧，很多中转城市和国家紧急关闭口岸，回国路受阻，很多留学生和华人经由俄罗斯回国，令从俄罗斯输入的病例突增。

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