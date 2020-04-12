中国移民管理局：凡违反抗疫法规外籍人士将被禁入境10年

中国当局向境内外籍人士发出警告，任何人触犯中国抗疫法律者，他们的签证将被注销、驱逐出境以及10年之内被禁重返中国。中国国家移民管理局日前在其官网发布了上述的警告，在此之际，中国大陆最近一周的新冠病毒新确诊个案，大多都涉及外来入境客。

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国家移民管理局的公告指出：病毒不分国别，当前，中国疫情防控阶段性成效进一步巩固，国家移民管理局汇集了涉外籍人士疫情防控权利义务的相关法律规定，希望所有在中国境内的外籍人士严格遵守，积极配合防疫措施，共同防范疫情风险，维护好自己及他人的健康安全。

在发布一连串的相关法例和法规之外，该部门的官网还强调，如有外籍人士触犯相关规条，他们所将面对的惩罚，将由公安当局决定。公告指出，根据中华人民共和国出境入境管理法，对违反中国法律法规的外国人，公安机关将视其违法情形依法作出宣布证件作废、注销或收缴证件、限期出境、遣送出境、驱逐出境等决定。其中，被遣送出境的外国人，自被遣送出境之日起1至5年内不准入境；被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起10年内不准入境。

国家卫健委指出，中国在上周五录得46宗新确诊个案，当中42宗涉及从海外入境人士。

中国在过去1个月已在所有关口实施严厉的管控，特别是北京外围一带，并且取消了大多数的国际航班。从3月28日开始，中国政府禁止所有外国人入境，包括拥有签证和居留证者。数日之后，中国又史无前例的要求外国使节不要在5月15日之前返回大陆。

中国过去发生过外籍人士触犯抗疫条例的零星例子。青岛有3名外籍人士这个月初因为排队接受病毒测试不守规矩，而遭到党媒人民日报批评，指外国人不会得到“特别优待”。上个月，根据南华早报报道，有4名外界人士因为未有遵守相关法规而被拒绝入境；在广州，有一名尼日利亚感染者因为涉嫌侵犯一名不准他离开医院的护士，而被当地公安刑事调查。

但在此同时，也有不少的报道指出在广州的非洲人，在过去两个星期遭到当局的其实。而就算是来自西方的外国人，也抱怨在疫情下他们遭到歧视的对待。

不过，根据国家移民管理局的公告，在《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》下，当事人如拒绝执行健康申报、体温检测、流行病学调查采样等卫生检疫措施，或拒绝执行隔离、留验、就地诊验、转诊等卫生处理措施，将承担相应的法律责任，受到警告、罚款、拘留等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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