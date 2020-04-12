习近平支持钟南山加持一场疫情炮制出中药富豪

一场新冠疫情下，石家庄的以岭药业股价倍翻，旗下产品莲花清瘟胶囊更被视为不可缺少的抗疫中药。（以岭药业官网图片）

在武汉首先爆发的新冠病毒肺炎，各国专家都跟时间竞赛，希望早日制造治疗病毒的疫苗，然而在中国，不论是最高领导人习近平还是抗疫专家高级组组长钟南山都在鼓吹中医疗病的成效，因此之故，一场疫情下来，中国产生了应运而生的中药富豪，尽管中药的成效一直被外国存疑，世卫组织早前还在抗疫手册的英文版删除了“不应使用中药”字句，进一步引发中药成效的争议。

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在大陆上市的A股“以岭药业”，近来股价倍翻，公司创办人兼中国工程院院士吴以岭家族的财富因而暴涨，成为中国院士间的首富。对中药成效屡以加持的钟南山，也是中国工程院院士。

在至今全球尚未发现针对病毒的疫苗及特效药的情况下，中国大陆宣称通过自身的抗疫经验发现，中医药对疫情控制起着很重要的作用，确诊病例中有7.4187万人使用了中医药，占91.5%，又称临床疗效显示，中医药总有效率达到90%以上。

新华社曾报道说，雷神山医院感染科对6名患者采取纯中医治疗，病人痊愈出院。央视则报道在习近平的指挥部署下，国务院联防联控机制组织科技部等有关部门组建了由钟南山院士领衔、14位院士专家参与的科研攻关组，确定临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等五大主攻方向，成立了药物、疫苗、中药、大数据等九个专班，动员全国科技力量。报道还强调中西医结合治疗方面，总结中医药治疗病毒性传染病规律和经验，深入发掘古代经典名方，结合临床实践，形成了中医药和中西医结合治疗新冠肺炎的诊疗方案。这也成为中国方案的重要特色和优势。

在中国倾全国之力鼓吹中药成效之下，中医药在国际上一时名声大噪，其中在沙士（SARS）时期由以岭药业所研发的“连花清瘟”，在钟南山和广东省等的频频加持下，现已成为医学观察推荐用药，产品已出口到加拿大、印尼、巴西和港澳等国家或地区，公司股价由1月2日的12.11元人民币，“最富院士”吴以岭家族坐拥15亿美元（约116亿港元）财富。

两名中工院院士，吴以岭研究络病，钟南山研究呼吸道疾病，但两人合作却不少。早在2015年钟与吴签订有关莲花清瘟系列产品研究战略合作项目，而最近的合作则是去年7月，两人在钟所任职的广州医科大学成立“南山—以岭肺络联合研究中心”，研究以中西医的方法，治疗呼吸系统疾病。吴被称为中国院士里的首富，但钟亦被发现名下有3间公司，其中一间由他出任董事长的“广州呼研所医药科技有限公司”，副董事长周荣则拥有34间公司，另一位副董事长张晓雷则有20间公司，该公司全部的高管层合计有90家公司。

根据苹果日报引述的统计数据显示，2018年香港进口中药的来源地排首位的是加拿大，占25.8%；其次是中国，占19.3%。内地亦有数据显示，近年中药发业展蓬勃，其产业在过去20年间增长达到36倍之多，预计到2020年，中药规模以上企业收入或将达1.5823万亿元人民币，市场规模料可达5806亿元人民币。

不过报道又引述大陆中药业内人士向自媒体透露，“中药材这行水太深了，说句不过份的话，有时候吃中药跟吃农药差不多”。他指，由于种植药材的经济效益远高于种粮食，目前中药材种植企业和农户遍地开花，不仅大规模种植，同时为增加经济效益，提高产量，药材种植的密集程度亦可谓空前，于是又引发虫害，须用大量农药如杀虫剂、抗病杀菌剂等除害，且每下一场雨就要喷一次药。而为使药材不徒长，营养药、抗生素、矮壮素等激素也开始使用，“我担心药材的大规模种植，再大量的使用农药化肥，将会成为继食品安全问题之后的又一农业灾难”。

国产药材不时发生农药超标问题，报道引述香港浸会大学生物资源与农业研究所所长黄焕忠表示，内地农民种植中草药，其实要赶收成，又可能会有虫害，“要落农药才可以卖得出”，有时可能会落得多，不时都会传出有中草药重金属、农药超标。如果大量使用农药等化学物质后，农地受污染、重金属的浓度高，之后改种其他农作物，这些物质可能会积聚在农作物里，同样出现超标的问题。他以在四川种植的中草药半夏为例，这种药会出现很多霉菌，一定要打硫酸铜（copper sulfate）杀菌，但同时会令土地的铜含量十分高，因此，种一造半夏之后就要停工，不能再种，且要改种其他农作物，吸收土地中的污染物。他提醒，农药很多都是致癌物质，如果不慎吃下含农药的中药，结果可能会吃下致癌物质，弄巧成拙。

中大退休教授赵绍惠认为，商人是要赚钱的，使用农药后的风险一定有，中草药较多是干本，所以残留的农药会升高，即使部份会因时间长而自我分解，但风险仍然存在。

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