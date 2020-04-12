传缺少美国芯片中国载星火箭一月两次升空失败

中国1个月内火箭2度发射失败，有军事专家分析，中国火箭发展依赖美国芯片，可能直接受到美国政府在中美贸易战后强化管制芯片出口的冲击。中国官方媒体报告了火箭升空失败事故，港媒指是个进步。

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据自由时报今天报道称，缺美国芯片，中国火箭1个月内2次发射失败。

该报道引述《自由亚洲电台》消息，中国“长征三号乙”火箭9日傍晚在四川省西昌载送印尼卫星升空，不到50秒就爆炸坠落，而中国不到1个月前“长征七号”火箭也发射失败，有军事专家认为，中国火箭发展依赖美国芯片，但中美贸易战后美国政府加强管制芯片出口，使中国直接受到冲击。

该报道称，中国官媒《新华社》4月9日报告，当日19时46分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭发射印尼PALAPA-N1卫星，火箭第三节发生异常，火箭及卫星残骸已坠落，官方全面展开故障调查及相关工作。

据《德国之声》消息，美国海外属地关岛国土安全及民防部门当天新闻稿指出，他们正在和马里亚纳斯区域融合中心（MRFC）监控该地区的所有事件，“包括今晚马里亚纳斯上空一个燃烧物体划过天际的视讯，相关影片正广为流传”、“他们和联邦合作伙伴一致认为，该物体很可能与中国计划的卫星发射测试有关”。

《自由亚洲电台》消息指，有西昌居民用手机拍到长征三号乙运载火箭发生爆炸的一刻，网民拍摄短片显示，火箭升空不到50秒就爆炸坠落。

该报道称，不到1个月前，《新华社》才报导过中国另一火箭也发射失败：3月16日21时34分，中国在文昌航天发射场组织实施长征七号改中型运载火箭首次飞行任务，火箭飞行出现异常，发射任务失利。

该报道引据《德国之声》指出，相较新一代的长征七号，长征三号乙技术较为成熟、最新却发射失败，更受关注。在此之前，作为中国用于商业卫星发射的主力火箭，长征三号乙在其截止目前的67次发射中，仅有3次失利记录，分别为1996年首次发射、2009年发射印尼帕拉帕D通讯卫星、2017年发射中星9A广播电视直播卫星。

该报道引述台湾国家政策研究基金会副研究员、军事专家李正修10日受访表示，中国火箭发展都是依赖美国芯片，中美贸易战爆发后，美国限制出口芯片到中国，因而影响了中国军事技术方面的发展，导致中国发射火箭的失败率急升。

据李正修说，美国掌握太多高科技关键技术，中国很难追得上、很难发展出高品质芯片；如果中国仍在不断尝试发射火箭等这些军事武器，会造成严重的后果，未来发射精准度、操控性都会受到影响，一旦其芯片出了状况，譬如说本来要打纽约，结果掉到日本去，计算过程中出现错误，都有可能发生。

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