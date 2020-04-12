官方宣传新提“习兵法” 央视推习近平与史上大兵法家齐名

中国官方央视重磅推出题为〈习近平战‘疫’兵法──知己知彼 百战不殆〉的文章，将习近平吹捧为“领导武汉新冠肺炎战疫的‘总指挥’”，不仅称抗疫获得“全面胜利”，更把习近平与中国古代兵家看齐。

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据苹果日报今天报道称，央视吹捧习总战疫法，与古代兵家思想看齐。

该报说，古有孙子兵法，今有习总战疫大法。2月底，武汉肺炎全国蔓延之际，中宣部高调宣布将出版《大国战“疫”》，但最终未出版先下架。踏入4月，疫情正虐肆全球，央视重磅推出题为〈习近平战‘疫’兵法──知己知彼 百战不殆〉的文章，将习吹捧为“领导武汉肺炎战疫的‘总指挥’”，不仅称抗疫获得“全面胜利”，更把习与中国古代兵家看齐。有网民留言写道：“（要教识）学生群体如何识别邪教骗术。”

报道称，中国国家宣传机器正倾全力吹捧“习兵法”，“‘兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。’新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记高度重视，把疫情防控作为头等大事来抓，始终亲自指挥、亲自部署。从‘遭遇战’到‘阻击战’，从‘重中之重’到‘人民战争’，从‘头等大事’到‘全面胜利’……观势、谋局、落子，总书记在亲自指挥这场人民战争的过程中，很多对策、措施与中国古代兵家思想高度契合”。央视表示，因此推出“人民领袖”栏目推出系列特稿《习近平战“疫”兵法》，与大家一同领悟其中精髓。

据该报道说，央视将《孙子·谋攻篇》中“知己知彼，百战不殆”应用在习总身上，吹捧习“指挥专家团队确立临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等，动员全国科技力量防控疫情”。《孙子·九地篇》提到的“短兵相接，分秒必争”，赞习总自疫情爆发逾1个月后、即2月3日召开治局常务委员会作出要求，3月2日就到北京考察防控科研，询问药物临床应用、生?供应保障情况，并强调“挽救更多患者生命是当务之急、重中之重”。

苹果日报说，央视又引用唐朝吴兢《贞观政要·纳谏》“备豫不虞，为国常道”，提到习总曾表示：“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。”又把科研比作“强大的战斗力”，强调会“赢得这场人民战争的最终胜利”。

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