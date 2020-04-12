广州非洲籍涉疫情事态敏感 多国传召中大使 在京数使馆向王毅表关注 广州疑显强硬

中国广东省广州市近日出现的多宗新冠肺炎境外输入疫情，均与来自非洲的外籍人士有关，网上亦传出有非洲人士被强行带走检疫或粗暴对待的消息。尼日利亚众议院议长格巴雅比阿密拉（Femi Gbajabiamila）昨天（11日）会见中国驻当地大使周平剑，就网传在广州的尼日利亚公民被收缴护照的事件，要求周作出交代。

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据东网今天报道说，新冠肺炎：黑人疑被强行带走检疫，尼日利亚官员促交代。

近日网传3名居住在广州三元里一处公寓的尼利日利人，被防疫人员要求从公寓带走接受隔离，并强行收缴各人的护照。之后据指为尼日利亚驻广州总领事馆的人员到场与在场人员交涉，并取回各人的护照。另一画面则显示，该尼日利亚驻总领事馆人员以英文，与一名穿西装、自称广州外事办主任的中国男子对质，认为中方人员的行为不符合国际规定。

格巴雅比阿密拉上周六11日在其社交网Twitter表示，他曾与周平剑见面，就该国公民在中国受不礼貌对待表示关注。格巴雅比阿密拉又利用手机向周出示涉事的画面，而周则承诺了解事件后向他回复。另尼日利亚外长奥尼亚马（Geoffrey Onyeama）也于上周五（10日）约见周平剑，要求中国当局立即就网传事件介入调查并处理。

该报道称，中国驻尼日利亚大使馆发言人周日发表声明，指周平剑上周五会见格巴雅比阿密拉时，观看了对方提供的所谓“尼日利亚公民在广州遭不当对待”的短片后，已明确指出中方防疫人员行为正当，并无不妥。声明又指，因疫情期间为保持社交距离，格巴雅比阿密拉才把手机平放在茶几上展示片段，强调对此次会见场景的其他解读均不符合事实。

另外，广东省公安厅副厅长杨日华周日在新闻发布会上强调，疫情防控期间，在广东省的外国人必须接受新冠肺炎调查、检验、采集样本、隔离治疗等防疫措施，拒不配合或阻碍执行职务者，警方将依法处罚，情节严重者甚至可被驱逐出境或追究刑事责任。

消息说，除尼日利亚外，非盟主席及加纳、肯尼亚等非洲国家也分别传召中国驻当地大使并就事件表态，其中肯尼亚外交部发声明表示，已收到中国驻内罗毕大使馆的回复，中方称“将会立刻采取行动，保证非洲公民的合法权益”。而在美国，国务院一名发言人则表示关注非洲人在中国被仇视的现象，又形容事件显示中国与非洲的合作伙伴关系非常“浅薄空洞”。

报道另引据英媒周日（12日）消息，多个非洲国家驻中国大使分别向中国外长王毅提交照会，对近日在广州发生非裔人被滋扰表示关注，强调事件不但对非裔人士造成羞辱和歧视，更让外界误以为新冠病毒是传自非洲，要求中方停止对在当地的非裔人士强行进行病毒检测、隔离，以及其他不人道的对待。

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