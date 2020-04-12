拒隔离者暴力撕咬护士引广东反感 中国涉嫌歧视非洲人后续:外交部承诺改善工作方式

就在广州市非洲多国公民通过国际媒体讲述其在华遭受的新冠病毒歧视性遭遇，引发中国与非洲多国外交紧张之际，中国在4月12日星期天否认了所有有关种族主义的指控，并承诺改善其对待非洲人的方式方法。

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4月初，广州市5名尼日利亚人在确诊感染新冠病毒之后，暴力拒绝接受隔离，一名47岁的尼日利亚人甚至殴打并撕咬一名年轻女护士脸部，该名护士随后鉴定为轻微伤，面部，脖子与腰部都出现损伤。系列事件激发中国网络上对暴力拒绝隔离的确诊感染者的极大不满，不满者普遍认为广州市政府宽纵外籍公民，要求对暴力者严惩，不论国籍。广州市警方表示，此人正在警方监管之下接受隔离治疗，“待其治疗结束，警方将立即对其采取刑事强制措施，并依据中华人民共和国传染病防治法、刑法、外国人入境出境管理法等法律法规，坚决依法严肃处理”。法新社在4月12日的相关报道中仅提到上述相关犯案者试图逃脱隔离，并未提及其暴力伤人。

由于出现上述暴力，广州出现对更广泛的外籍，尤其是非洲公民的反感，网络语言暴力伴随着真实生活中出现的厌恶。多名在广州市工作生活的非洲人近期对法新社表达了不满，具体原因是在当地，他们不被允许进入一些商铺，遭受着随机性的驱逐，从租房里被赶出来，酒店入住也变得困难，甚至还有一些人表示，自己被迫睡在大街上。

除了尼日利亚，加纳等国，非洲联盟也在前一天表达“严重关切”，呼吁中国政府“立即作出改正”。美国则谴责中国出现“政府行为的仇外现象”。

星期天，中国外交部发言人赵立坚表示，“中非是好朋友、好伙伴、好兄弟”，中国政府在疫情防控过程中，重视保障外国在华人员的生命健康安全，对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行零容忍。他表示，“疫情发生以来，广东高度重视对包括非洲籍人士在内的所有外籍人士确诊病例的救治工作，制定专门方案，作出妥善安置，成功救治了一些非洲籍危重病例，最大限度保障了他们的生命安全和身体健康”。

赵立坚还表示，“针对当前一些非洲朋友的关切，广东方面高度重视，迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式，包括按照无差别对待原则落实各项健康管理服务，指定专门酒店供需要医学观察的外国人入住，适当减免经济困难人员住宿费用；同外国驻广州总领馆建立有效沟通机制；坚决反对任何种族主义、歧视性言论等”。

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