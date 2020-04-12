新警告 新冠病毒有艾滋免疫缺乏病毒加持 击毁人体免疫系统

中国和美国的科学家联合警告，新冠肺炎的病毒类似爱滋病的HIV（人类免疫缺乏病毒），会破坏保护身体免于遭有害病毒入侵的胸腺细胞，而研究也发现，死者的免疫系统几乎全毁。

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据光华网今天报道说，新冠病毒与HIV类似，攻击人体免疫系统。报道引据香港《南华早报》于12日发自北京的消息，上海复旦大学和美国纽约血液中心的研究人员将新冠肺炎活病毒与实验室培养的T细胞给合，结果发现病毒会攻击人类的免疫系统，导致与爱滋病毒患者身上发现的相同破坏。

据报道指，科学家在实验中，将一个受病毒感染的细胞的细胞膜刺穿，注入有毒化学物，这些化学物会杀死病毒和受感染细胞并将它们分解成碎屑。该报道称，让科学家意外的是，T细胞成为了病毒的目标。据指，“它们在病毒的刺针蛋白里发现一个特殊的结构，显示病毒包膜和细胞膜在接触时引发了融合。病毒的基因之后进入T细胞并夺取对细胞的控制，破坏了T细胞保护人体的功能。”

而报告也指出，这项观察后来在20名死者的解剖检查中获得初步证实，这些死者的免疫系统几乎全毁，有医生指出，这些死者内部器官遭到的破坏类似SARS和爱滋病的组合。

该报道说，这项研究在上周发表在《细胞与分子免疫学》期刊，不过，根据该研究，新冠肺炎病毒和HIV有一个很大的区别，HIV会在T细胞里复制，利用这些细胞进行病毒复制来产生更多的病毒，但该研究未发现病毒进入T细胞后出现增生，可能是病毒和T细胞最后同归于尽。

据该报道称，T细胞（T cell）是免疫细胞家族的主力战将，在免疫反应中扮演着重要的角色。 T是胸腺（thymus）的英文缩写。 T细胞在骨髓被制造出来之后，在胸腺内进行“新兵训练”分化成熟为不同亚型的效应T细胞，成熟后就移居于周围淋巴组织中开始工作，主要攻击受感染细胞、癌细胞与移植细胞。

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