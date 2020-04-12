警惕确诊新增 中国新报新冠病毒疫情

中国国家卫生健康委员会今天通报，中国各地昨天新增新冠病毒确诊99例，其中97例为境外移入，2例本土病例来自黑龙江。这次通报的新增病例数是近来较多的一次。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎中国新增99人确诊，其中97例境外移入。

据中国国家卫健委官网，11日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例99例，其中97例为境外输入病例，2例为本土病例（黑龙江2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例49例，均为境外输入病例（上海43例，黑龙江3例，内蒙古2例，吉林1例）。

当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1534人，重症病例减少2例。

境外输入现有确诊病例799例（含重症病例36例），现有疑似病例82例。累计确诊病例1280例，累计治愈出院病例481例，无死亡病例。

截至11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1138例（其中重症病例139例），累计治愈出院病例7万7575例，累计死亡病例3339例，累计报告确诊病例8万2052例，现有疑似病例82例。累计追踪到密切接触者71万8881人，尚在医学观察的密切接触者9722人。

就疫情重灾区湖北报告无新增确诊病例，新增治愈出院病例17例（武汉17例），无新增死亡病例，现有确诊病例303例（武汉302例），其中重症病例93例（武汉92例）。累计治愈出院病例6万4281例（武汉4万7129例），累计死亡病例3219例（武汉2577例），累计确诊病例6万7803例（武汉5万零8例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

此外，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者63例，其中境外输入无症状感染者12例；当日转为确诊病例14例（境外输入14例）；当日解除医学观察55例（境外输入4例）。尚在医学观察无症状感染者1086例（境外输入332例）。

中央社说，中国国家卫健委这次通报的新增病例数是近来较多的一次，4月以来，每日新增报告病例从30到63例不等。

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