财新记者手记露敏感 官方要求医生政治觉悟

财新网一名记者披露，武汉中南医院在封城前，不断向武汉市卫健委报告疑似病例，但多次被批“政治觉悟性不高”。官方甚至要求该院在接待世界卫生组织专家时“注意政治影响和说话方式”。消息说，财新记者手记内容疑遭删禁。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，武汉中南医院早已通报新冠病例，官方反批政治觉悟低。财新网一名记者披露，武汉中南医院在封城前，不断向武汉市卫健委报告疑似病例，但多次被批“政治觉悟性不高”。官方甚至要求该院在接待世界卫生组织专家时“注意政治影响和说话方式”。

报道称，由中国媒体财新杂志调查记者萧辉撰写的手记，近日在网络流传。这份手记直指，武汉大学中南医院在1月3日就启动战时动员，按照SARS（严重急性呼吸道症候群）最高防护级别建立发热门诊、隔离病房。

这份手记指出，中南医院院长王行环曾在2003年在广州协助对抗SARS。他在今年1月10日对疫情感到“事态严重”后便不断提醒官员，并将他保存的SARS大事记发给多名省市领导。“遗憾的是，事情最终还是朝着他预想的最坏的方向发展”。据手记提到，中南医院在武汉宣布封城前不停向武汉市卫生健康委员会上报疑似病例，但多次被批评“政治觉悟不高”。

手记披露，世界卫生组织（WHO）安排在1月20日考察中南医院。武汉市卫健委领导在前一天前往院内安排接待世界卫生组织专家时，便要求院方“注意政治影响和说话方式”。但王行环却拒绝，并称“我一定会实话实说”。据这份手记指出，王行环当晚再度接到湖北省官员的电话，要求他注意政治影响，但被他反驳说“只站在部门利益考虑，而不考虑人民的利益，才是不讲政治”。

手记提到，疫情爆发后，中南医院陆续接管武汉市第七医院和武汉最大的方舱医院“武汉客厅”，并在“决战阶段”主持雷神山医院。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）爆发后，中国大陆湖北省武汉市在1月23日宣布率先封城，直到4月8日才恢复对外交通。但官方仍要求各地继续强化社区管控，严格进出人员管理。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅