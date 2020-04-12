辽宁号浩荡出动 据指终可独霸太平洋 有网喊台湾危险了

图为歼15战机从辽宁号航母起飞 资料照片

4月11日，日本防卫省统合幕僚监部发布消息，称中国辽宁舰航母编队于4月10日穿越第一岛链南下西太平洋。相比辽宁舰以战备姿态穿越第一岛链，美国在太平洋海域暂无航母可用。稍早前，因新冠肺炎疫情（COVID-19）影响，美军“尼米兹”、“罗斯福”、“列根”、“卡尔·文森”四艘航母均出现确诊病例，被迫停止战备巡航。香港媒体说，至少可以说明，辽宁舰航母未出现新冠肺炎病例。

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据香港01今天报道称，辽宁舰航母编队大举前出西太，美军“望洋兴叹”。根据日本方面拍摄的照片，除航母辽宁舰（16）外，编队还有2艘054A型导弹护卫舰枣庄舰（542）、日照舰（598），2艘052D型导弹驱逐舰西宁舰（117）、贵阳舰（119），以及1艘901型综合补给舰呼伦湖舰（965）。其中，照片显示，辽宁舰上出现1架歼-15舰载机和3架直-18系列直升机。

据公开资料，辽宁舰自2012年服役以来，已有过穿越第一岛链赴大洋深处演练的经历。2016年12月24日，辽宁舰编队共8艘赴西太平洋演练。2019年6月，辽宁舰编队赴西太平洋演练，最远处直抵关岛，后进入南海。

该报道称，相比辽宁舰以战备姿态穿越第一岛链，美国在太平洋海域暂无航母可用。稍早前，因新冠肺炎疫情影响，美军“尼米兹”、“罗斯福”、“列根”、“卡尔·文森”四艘航母均出现确诊病例，被迫停止战备巡航。

报道说，此时，辽宁舰编队赴西太平洋将成为唯一一个航母战斗群，这对台湾来说，显然不是什么好事。因为就在美军航母趴窝这一当口，中国舆论出现不少此时是武统台湾最佳时机的声音。对于这一说法，美国方面表现得十足警惕，中国内部则亦有声音认为此时武统台湾，实在不妥。

香港01说，目前，根据日本方面的说法，辽宁舰编队已经穿越第一岛链，未来的行动尚不可知，值得观察。但这一行动至少可以说明，辽宁舰航母未出现新冠肺炎病例。

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