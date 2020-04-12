钟南山指中国疫情数据没有造假

针对一些国家认为中国数据作假，中国工程院院士钟南山今日（12日）反驳说，若是假的就无法复工，但这个做不了假。另外，他也指，复工复产的路要坚持往前走，不要因有个别感染，就走回头路，否则经济会受很大的影响。

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据联合早报今天引述中国官方媒体消息说，钟南山称疫情数字做不了假，不该因个别感染走回头路。

报道称，针对一些国家认为中国数据作假，中国工程院院士钟南山今日（12日）反驳说，若是假的就无法复工，但这个做不了假。另外，他也指，复工复产的路要坚持往前走，不要因有个别感染，就走回头路，否则经济会受很大的影响。

该报引据《广州日报》消息，广州市人民政府今日举办新闻发布会，钟南山在会上指出，许多国家之前对中国有很多看法，甚至认为其通报的情况是假的。对此，他说：“如果是假的，那其实我们开不了工，这个做不了假，越往后越看到事实。”

报道称，随着广州市复工复产，钟南山强调，要坚持往前走，出现感染马上隔离，就不会继续传染或暴发。“不一定（感染病例）非要清零，把感染可能降到最低，那就行了。”据钟南山也说，若出现有个别感染，“不要觉得很不得了”。他认为，整个社会进程还是要往前走，不要因为害怕有个别传染就走回头路，不然民众的生活以及国家的经济会受到很大的影响。

该报道称，不过，钟南山也警惕，复工复产会导致传染、接触的机会更高，带来更大的危险。他强调，要搞好防控，才能正常复工复产，“没有搞好防控，不但不能复产，反而有可能停产。”

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