中国发文严审论文国际发表 或引新批评

朝鲜日报今天说，据悉，中国为捏造“新冠记录”开始审查大学论文。近日，中国科学家新冠病毒临床研究和论文的发表改为“政府许可制”，发表时间也由政府来决定。13日，美国CNN报道称：“中国作为造成10万人死亡的传染病发源地，开始捏造与新冠疫情有关的记录。”

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据朝鲜日报今天指，中国为捏造新冠历史开始审查论文。本月以来，中国主要大学和研究机构发布公告称：“将严格管理与新冠病毒有关的论文。”武汉大学人民医院6日发布通知称：“关于新冠病毒溯源的学术论文，待国家科技术部审核通过后才能发表。”

该报道称，中国科学技术部对临床研究也做出了限制。根据3日发布的通知称：“需在研究开始三天内上报研究事实。”

随着论文审查的开始，中国医疗界和科学界无法发布最新研究成果，正蒙受巨大损失。

报道指中国正式开始对论文进行审查的原因或为政府发表和科学家主张背道而驰。

该报道引据分析认为，中国致力于洗白记录的目的是在新冠疫情平息后，在国际社会占据有利的地位。中国CCTV等官媒已经整理报道了中国的新冠肺炎应对日记，宣传“防疫成功”。对此，伦敦大学东方及亚洲研究学院（SOAS）下属的中国研究所教授向《卫报》表示：“在新冠疫情中，相较于公共卫生和经济方面的负面影响，中国政府更执着于对记录的审查。”

报道说，美国有舆论表示应该对中国积极伪造新冠历史的行为采取应对措施。当地时间3日，前白宫国家安全委员会（NSC）顾问约翰·博尔顿在推特上发文谴责称：“应该撰写《有关中国共产主义的综合情报报告》”，“中国针对新冠病毒捏造的谎言和隐瞒行径正令美国和全世界面临威胁。”

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