中国导演陈家坪拍摄许志永纪录片被控煽动颠覆

中国公民运动家、法律学者许志永2月因呼吁中共总书记习近平“让位”被捕后，而拍摄许志永纪录片的中国导演陈家坪传出3月初在北京被控“煽动颠覆国家政权”，遭指定居所监视居住。

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据中央社今天报道说，拍摄许志永纪录片，中国导演陈家坪被控煽动颠覆。消息说，中国导演陈家坪传出3月初在北京被控“煽动颠覆国家政权”，遭指定居所监视居住。关注中国维权人士的脸书（Facebook）专页“南方傻瓜关注群”今天公布上述讯息，并指陈家坪被拘至今已39天，一直未能见到律师和家人。而在纪录片尚未公开下，拍摄的素材却已被查抄一空。

该报道说，南方傻瓜关注群并转发了陈家坪妻子的信件，指她一个月多月来一直配合海淀公安要求封口、写信劝说丈夫妥协，却连探视都无法如愿。因此，她决定在4月12日陈家坪50岁生日当天打破沉默，以公开信形式告知外界丈夫的情况。

信件显示，陈妻曾在4月6日草拟信件，向海淀警方说明对“煽动颠覆国家政权罪”的疑义、丈夫拍摄许志永纪录片的出发点，以及作为一个艺术家有自由表达的权利等，并强调只要许志永一天未被剥夺政治权利，任何拍摄他的行为就不能被冠以罪名。信件也提到，这部纪录片并没有在社会上扩散，并没有造成任何影响，拍摄素材也已被查抄一空。但当前得到的资讯却是，有关部门担忧陈家坪今后可能会继续“犯错误”。

据信件强调，“岂有文章倾社稷，从来佞幸覆乾坤”。国家不会因为一部艺术作品而被颠覆，人民也不会因为一部从未面世的纪录片而受到煽动。一个自由民主的国家，任何机构不会限制艺术家的创作；一个和谐的法治社会，完全能够听取批评的声音。

报道称，陈妻并在信中表示，相信司法机关最终会以公平、公正、公开的方式，撤销对丈夫“涉嫌煽动颠覆国家政权”的指控,，还他人身自由和创作自由，还一个公民，行使基本权利的空间。她并对陈家坪写道：“而你所要做的，摆事实，讲道理，足矣。时间不是讲清楚事实的必要条件，还原事实与真相，在于一个人、 一个机构、一个组织背后的逻辑”。

流亡中的许志永2月中因呼吁习近平“让位”被捕，受到外界关切。外媒3月初报导，许志永已被“指定居所监视居住”，不但半年无法接触外界，且面临最高15年的重刑。

中央社说，陈家坪为中国诗人和纪录片导演，1970年4月12日生于重庆，现居北京。曾为北大线上新青年网站学术频道中国学术城主编，中国学术论坛网创办人。他在2003年拍摄纪录片“外来人口”，于2010年受许志永邀请拍摄教育平权纪录片“快乐的哆嗦”讲述随迁子女家长教育公平维权，一共跟拍了4年多。许志永等新公民运动参与者之后被抓捕，陈家坪又于2014年与导演艾晓明一同拍摄了纪录片“新公民案审判”。

据该报道指出，独立中文作家笔会今天则发布声明表示，陈家坪是笔会理事，希望中国警方能够对外公布这件事的原因，以及公告他是否被拘捕及为何逾期羁押。

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