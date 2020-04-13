中国抗疫也打贪 官方称今年首虎落马了 隔夜前还坐主席台

据中共中央纪委国家监委官网12日通报，福建省委常委、副省长张志南涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。他是今年首位被查落马的省级领导干部。消息未提落马与涉案金额细节。

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据中央社今天报道，中国今年落马首虎，福建省副省长张志南被查。消息说，中共中央纪委国家监委官网昨晚通报，福建省委常委、副省长张志南涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。他是今年首位被查落马的省级领导干部。张志南落马相当仓卒，他11日还公开出席福建省推进重大专案建设的工作视讯会议；12日晚间7时15分，中纪委监委官网通报他被查。

报道引据陆媒综合消息，张志南担任副省长已超过12年，2011年11月升任省委常委、常务副省长，在福建省政府领导排名第2，分管负责发展改革、科技、财政、生态环境、交通运输、应急管理、统计、医保、数位福建建设等工作。张志南今年60岁，福建龙岩人，是标准的“本土派”官员，21岁从龙岩县参加工作，一路升官至现职已原地踏步8年有余。

报道称，新京报报导，张志南还是一名作家，笔名蓝智，2005年加入中国作协，著有长篇小说“农民知己邓子恢”（合作），随笔集“那路那人”、“就恋这把土”、“热情与理性”等。他曾在文章中提到“做人与做官”，并写道：“一个人做官的时间是有限的，做人则是一辈子的事。领导干部身在官位一天，就有讲究官品，而官品恰恰来自人品。”

中央社说，张志南是中共18大以后第3位落马的福建省级领导干部，另外两人是2015年3月落马的福建副省长徐钢，2015年10月落马的福建省长苏树林。

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