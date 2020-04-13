中国疫情 境外移入与无症状忧增

中国官方今天公报全国新增新冠肺炎确诊病例108例，其中98例为境外输入病例，10例为本土病例（黑龙江7例，广东3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例6例，均为境外输入病例（黑龙江4例，上海2例）。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，4月12日中国新增确诊108例其中98例境外输入，新增无症状61例。

根据中国国家卫生健康委员周一公告，4月12日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例108例，其中98例为境外输入病例，10例为本土病例（黑龙江7例，广东3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例6例，均为境外输入病例（黑龙江4例，上海2例）。

当日新增无症状感染者61例，其中境外输入无症状感染者12例；当日转为确诊病例28例（境外输入28例）；当日解除医学观察55例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者1,064例（境外输入307例）。

当日新增治愈出院病例88例，解除医学观察的密切接触者1,092人，重症病例减少18例。

该报道说，境外输入现有确诊病例867例（含重症病例38例），现有疑似病例72例。累计确诊病例1,378例，累计治愈出院病例511例，无死亡病例。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例57例（武汉57例），新增死亡病例2例（武汉2例），现有确诊病例244例（武汉243例），其中重症病例75例（武汉74例）。累计治愈出院病例64,338例（武汉47,186例），累计死亡病例3,221例（武汉2,579例），累计确诊病例67,803例（武汉50,008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

报道指香港特别行政区1,004例（出院360例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院13例）。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅