再提习近平写条子力挺 中国战狼外交发言 港媒撰指不利北京国际形象

中国外交部发言体系于疫情期间措辞尖锐辛辣，频频惹议，被外界视为“战狼外交”。港媒近日援引新加坡学者分析，这种战狼式外交虽有利于某些人的仕途，却不利于中国整体国际形象。报道引述路透社3月30日曾指，有两名中国外交官证实，习近平去年曾亲笔下条子，要求外交官面对中美关系恶化等国际挑战，必须立场强硬展现“斗争精神”（fighting spirit）。因此，中国外交部当前“鹰派”当道。

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据中央社今天报道称，中国战狼外交发言频惹议，分析指不利国际形象。消息指中国外交部发言体系于疫情期间措辞尖锐辛辣，频频惹议。中国外交部新闻司司长兼发言人华春莹近期也与美国国务院发言人欧塔加斯对病毒起源、中国隐瞒疫情等，在推特大打口水战。

报道称，路透社3月30日曾指，有两名中国外交官证实，习近平去年曾亲笔下条子，要求外交官面对中美关系恶化等国际挑战，必须立场强硬展现“斗争精神”（fighting spirit）。因此，中国外交部当前“鹰派”当道。

香港英文报刊“南华早报”4月12日引述新加坡东南亚研究所（Institute of Southeast Asian Studies）访问学者庞中英表示“战狼外交无助于中国发展自身的国家利益，或是与世界各国交谊”。据他分析，那些从自由世界体系中受益的个人和职业外交官，正试图瓦解中国外交体系，“令人失望，这对现有的多边架构和中国的全球形象都是莫大打击”。

中央社说，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情蔓延全球，美中一度爆发病毒起源之争。中国外交部发言人赵立坚甚至在推特（Twitter）发文质疑，病毒是美军带原输入中国境内。尽管他的同僚耿爽事后强调，此事必须回归科学根据，但已经无法遏止中国网友民粹反应，掀起美中网络论战。

该报道说，中国外交部新闻司司长兼发言人华春莹近期也与美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）对病毒起源、中国隐瞒疫情等争议，在推特上大打口水战。欧塔加斯4月7日再度呼吁中国透明公开疫情资讯，也应允许中国人民拥有言论自由；华春莹则反称，随时欢迎到中国，与任何街头人士交谈，享受自由。没想到，此事引发美国共和党籍联邦通讯委员会（FCC）委员卡尔（Brendan Carr）连发9篇推文，点名希望到中国与8位异议人士聊天，享受“中国自由”。

该报道称，卡尔点名的8人包括被北京封口的吹哨人女医师艾芬，以及目前下落不明的公民记者陈秋实与方斌等。等不到华春莹的回应，卡尔再发推文并标注华春莹，询问“妳的邀请还算数吗？还是像其他在中国的事件一般，突然消失不见了？”

中央社说，截至该稿发稿，华春莹并未回应。

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