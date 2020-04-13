台湾拟捐口罩星国总理夫人脸书留言「呃」引论战台湾急灭火

台湾外交部日前宣布，将捐赠100万个口罩给新南向政策的部分国家，包括新加坡。但新加坡总理夫人何晶（Ho Ching）11日在脸书上分享这篇新闻时，写下了一个字的评论「呃……」（Errrr ....），似乎显得有意见，或不以为然，引发台星网友在网络上论战。事发后台湾外交部强调，两国间双边政策将持续以政府发言为主，不会受任何个人发言影响。

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疫情爆发之初，何晶曾透过脸书发文指出，一间新加坡公司（ST Engg，新科工程）原在台湾有两条口罩生产线，用以生产医疗口罩及儿童口罩，但因「台湾禁止口罩出口，该公司因此把两条生产线移回新加坡，预计三月投入生产」。如今台湾宣布要援赠新加坡口罩，外界推测，何晶因此做出「呃」这样的评语。

何晶曾在富比士杂志公布的2018年「全球百大最具权势女性排行榜」上列为第17名，曾担任新加坡口罩厂新科工程执行长，公司背后最大股东是新加坡政府全资拥有的「淡马锡控股」。

她这一个字的评论发出后，台湾有网友留言说「不喜欢直说，我们可以转送其他有需要的国家」；还有台湾网友说，「身为第一夫人却发表这样的言论，非常无礼。」但也有新加坡网友反击说，「当他们紧急需要口罩，台湾禁止口罩出口，新加坡只好把自己在台湾的生产线移回国，现在台湾决定捐赠新加坡口罩？谢谢，不必了」；更有新加坡网友留言说「当全球急需口罩时禁止出口，现在又要捐赠，是政治操作吧？」

事发后，台湾外交部证实，新加坡政府为因应防疫需求，也为因应台湾的口罩出口禁令，曾将设在台湾的两条口罩生产线移回新加坡生产；台湾厂商也持续远距指导、协助运转。

台湾外交部更紧急灭火表示，台星关系长远深厚，不论政府或民间的关系都相当密切，两国政府也极为珍惜此特殊的友谊；两国政府间，将基于长久情谊，持续深化关系，而两国间的双边政策，也将持续以政府发言为主，不会受到任何个人发言影响。

总计何晶这篇发文，引来超过一万八千则留言激辩，何晶（或者她的脸书小编）连发200多篇贴文「洗版」后，12日中午终于修改原来的「Errrr...」贴文，向台湾表示谢意。不过，何晶也说了一句「至于错误？也原谅了啦」，是否意有所指，不得而知。

何晶更新脸书贴文后，台湾外交部再度表示，新加坡总理夫人已经更新脸书贴文，对此不再评论。重申台星关系长远深厚，不论政府或民间的关系都相当密切，两国政府也极为珍惜此特殊的友谊。两国政府间将基于长久情谊，持续深化关系。外交部也呼吁国人，珍惜台星两国得来不易的情谊。

台湾媒体评论指出，网友爱国情操固不后人，但也常因事情缘由轻重分不清，凭情绪在网络上肆意发挥，非但不能成为外交助力，反而常造成外交困扰，让外交单位有苦难言。呼吁台湾网民，想向国际证明「台湾能帮忙」，网友就先别帮倒忙。

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