广州危机发酵 中外交部急抚非洲使节

针对非裔人士在广州遭歧视，中国外交部长助理陈晓东今天会见非洲20余国使节。他说，广东正不断采取改进措施，依无差别原则落实防疫；希望使节们从抗疫大局出发，准确理解中方政策举措。陈晓东提及，也希望非洲国家政府采取必要举措，保障在非洲中方人员和机构的安全及合法权益。

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据中央社今天报道，中国会见非洲使节：盼准确理解中方防疫措施。中国外交部长助理陈晓东今天在北京中国外交部会见这些非洲国家使节，陈晓东并说，广东即日起陆续解除，对确诊患者和密切接触者（含疑似患者）以外非洲人员的健康管理。

陈晓东说，中国为抗击疫情采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，取得了疫情防控的重要阶段性成效，也为此付出巨大代价。当前国际疫情持续蔓延，中国防范疫情输入压力不断加大，“广东作为中国开放大省面临的境外输入风险，尤其突出”。

该报道引述中国新华社消息指陈晓东表示，只有把疫情防控网扎得更密更牢，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，才能维护来之不易的疫情防控成果。这样做“不仅是对中国人负责，也是对包括非洲人在内的所有在粤外国人负责”。

陈晓东提到，中方对一些非洲使节反映的“广州等地疫情防控涉及非洲人处境”高度重视，广东方面正“不断采取改进措施，依照无差别对待原则落实各项健康管理，按照有关防疫流程，从即日起陆续解除对除确诊患者和密切接触者（含疑似患者）外的非洲人员的健康管理”，并与非洲国家驻广州总领事馆建立有效沟通机制。

他说，中国政府对所有境内外国人一视同仁，这是中方的一贯政策和立场。“非洲朋友在中国一定会得到公平、公正、友好的对待。外交部将继续同广东密切对接，积极回应非方合理关切和正当诉求”。

据中国官方消息，但陈晓东强调，同时希望使节们“从中非友好及当前中国及国际抗疫大局出发，准确理解中方政策举措”，向本国客观全面讲清真相，推动本国政府和民众全面理性看待此事。

陈晓东说，也希望非洲国家政府采取必要举措，保障在非洲中方人员和机构的安全及合法权益。

中央社引述中国官方消息说，与会使节“赞赏中方通报广东方面已经并即将采取的措施”，包括建立与非洲国家驻广州总领馆对话沟通机制等，将会立即、全面、如实向本国政府报告，同时向其在粤侨民通报，希望这些举措得到及时有效落实。并愿配合中方督促指导本国侨民“遵守中方法律，配合中方做好疫情防控”。

中国官方消息还提到，使节表示“任何外部势力，无论出于什么企图，采取什么手段，都无法阻挡非中友好关系发展”。

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