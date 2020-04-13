广州非裔外交风波发酵 网上轰大使辱国 官方连夜斥美挑拨并称非洲好兄弟

尼日利亚众议员阿拉比11日在推特上传格巴贾比亚米拉约见中国大使周平剑的影片，影片显示，周平剑在会面时曾起身弯腰低头观看摆在茶几上的一支手机。事后，周平剑被指在会中鞠躬道歉的截图于网络热传，一度遭许多大陆网友指责有损国格。针对美国指控中非伙伴关系空洞，中国外交部发言人赵立坚下午在记者会回应称，美方妄言耸听，企图借机挑拨中非友好关系不可能得逞，中国不会对非洲兄弟搞歧视。

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据中央社今天报道说，中国驻尼日利亚使馆否认大使为歧视非裔鞠躬道歉。据中国驻尼日利亚大使馆官网昨天发表声明，否认大使周平剑日前应约与尼日利亚众议院议长格巴贾比亚米拉（Femi Gbajabimila）会面时，曾起身鞠躬道歉。

中国广州市近日境外移入疫情升高，频传非裔人士在当地遭到警察及民众的歧视对待，已引发非洲多国抗议的外交风波。

尼日利亚众议员阿拉比（Oloye Akin Alabi）11日在推特上传格巴贾比亚米拉约见周平剑的影片，并称议长先生向中国大使宣读了暴力行为，强调“我们不会容忍在中国对尼国人民的虐待！”

影片显示，周平剑在会面时曾起身弯腰低头观看摆在茶几上的一支手机。事后，周平剑被指在会中鞠躬道歉的截图于网络热传，一度遭许多中国大陆网友指责有损国格。

为此，中国驻尼日利亚大使馆官网12日发表声明称，4月10日，周平剑应约会见巴贾比亚米拉时，观看对方提供的所谓奈国公民“在中国广州遭不当对待”手机影片并即明确指出，影片里“中方防疫人员行为正当，并无不妥”。

声明强调，疫情期间为保持社交距离，对方将播放影片的手机平放在茶几上。“对此次会见场景的其他解读均不符合事实”。

据声明并称，周平剑强调，中国政府对所有外国在大陆人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。疫情防控需要中国公民和外国在大陆人员的共同理解、支持与配合，在陆外国人应严格遵守当地防疫规定。中奈关系友好，馆方愿就此与奈国保持沟通。

据中央社说，针对美国指控中非伙伴关系空洞，中国外交部发言人赵立坚下午在记者会回应称，美方妄言耸听，企图借机挑拨中非友好关系不可能得逞，中国不会对非洲兄弟搞歧视。

赵立坚并说，针对近期非方的反映及关切，广东方面已经进行梳理排查，并采取了一系列新的举措。相信经过中非双方共同努力，事情将得到妥善的解决。

该报道称，美国国务院发言人11日说，在彼此应该互助走出疫情困局之际，中国官员却忙着驱逐非洲学生，让他们流落街头没东西可吃，没地方可住，“不禁让人想到中非伙伴关系其实有多么空洞”。

包括尼日利亚、尼日等多个非洲国家旅居中国广东省的侨民声称，因武汉肺炎疫情遭到歧视待遇，中国外交部昨天深夜发表声明称，中方零容忍歧视言行，“中非是好朋友、好伙伴、好兄弟”。

广州市近日境外移入疫情升高，频传非裔人士在当地遭到警察及民众的歧视对待，已引发非洲多国抗议的外交风波。

报道称，中国外交部官网12日深夜刊出发言人赵立坚谈话称，“中非是好朋友、好伙伴、好兄弟”，并称中非友谊是过去几十年来，双方在争取国家独立和民族解放、致力于发展经济和改善民生的进程中结下的，历经风雨考验，是中非人民共同的宝贵财富。

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