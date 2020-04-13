新冠病毒繁殖力惊超SARS3倍

香港一项医学研究指出，肆虐全球的新冠肺炎，其病毒的繁殖率高于严重急性呼吸道病候群（SARS）3倍以上。据香港专家指，这次新冠病毒疫情不可能沿用以往对付SARS的方法应对，最理想的做法是扩大病毒检测数目。

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据中央社今天报道称，研究指新冠肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍。消息称香港一项医学研究模拟武汉肺炎病毒在人体肺部的发展情况，发现病毒繁殖率高于SARS 3倍以上。

香港大学医学院及玛丽医院的研究团队日前公布对2019冠状病毒疾病的最新研究，团队成员包括政府抗疫顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇。据公布，这项研究的重点是利用新研发的“人体外肺器官模型”，模拟病毒在人体肺部的发展情况，较以往利用仓鼠测试具有更高准确性，研究结果具有高度参考价值。

该报道说，团队早前取得4名医院病人的同意后，将其肺部的正常组织抽取化验，进行体外器官模型，将同一人的肺部组织分成数分，并繁殖肺炎病毒及SARS病毒，观察两种病毒于48小时内的表现，结果有以下发现：一、 用4名病人的肺组织繁殖的病毒中，肺炎病毒的繁殖量较SARS病毒高3倍以上，短时间具极高的复制速度。二、 肺炎病毒令肺部组织产生干扰素及炎症的反应，较SARS病毒低。

据团队方面表示，虽然武汉肺炎病毒的复制速度很快，但它令肺部组织产生干扰素及炎症的反应较SARS病毒低，因此不像SARS病毒般在人体内引起“细胞因子风暴”，比如令患者发高烧。所以，即使病人感染肺炎病毒，也未必会出现明显病征，令病毒犹如“忍者”般难以发现，也是这次疫情出现众多隐形病人的原因。

该报道引述袁国勇认为，这次疫情不可能沿用以往对付SARS的方法应对，最理想的做法是扩大病毒检测数目。袁国勇并预期疫情不可能于7月前完结，警告“第三波”疫情将至，呼吁市民继续严格遵守“限聚令”，减少外出，以及保持社交距离，避免疫情进一步扩散。

中央社说，翻查纪录，香港卫生当局于1月23日报告首宗武汉肺炎个案（中国大陆输入），其后出现本土病例。截至4月12日，本地确诊肺炎个案累计1004宗，当中许多由外地输入，至今造成4人死亡，死亡率0.39%。SARS于2003年爆发，从当年2月15日至5月31日的3个半月时间计算，香港累计发生1755宗，造成299人死亡，死亡率高达17%。

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