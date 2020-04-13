日本首相用音乐视频呼吁“宅”在家里 获35万点赞

日本首相安倍晋三12日在推特上发布了配有歌手和歌曲作者星野源乐曲的视频和自己在家中的视频，呼吁为防止新冠疫情蔓延应该避免外出。推文写道“不能见朋友，也不能一起喝酒，但是就是靠大家这样的行动，会切实地救助许多生命，同时这个瞬间，也和减轻在严酷的医疗现场奋斗着的医疗工作者的负担联系在一起，对于每个人的合作，我衷心地感谢。”

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安倍发布的视频中画面分为两部分，左侧为星野弹吉他演唱歌曲《在家跳舞吧》的画面，另一侧为安倍或读书或与爱犬玩耍等生活场景。

对于这个推特的内容，读者和日本各界褒贬不一，有赞成的声音，也有许多人提出严厉的批评。

日本官房长官菅义伟在13日的记者会上表示：这个视频的点赞超过了35万，创最高纪录。

在谈到关于在推特上发布这样视频的目的时，菅义伟指出：伴随着紧急事态宣言的发布，我们以减少人与人的接触为目标，最低70%，尽可能达到80%，因此呼吁对外出进行自我克制。这也正像总理所写的那样，与减轻医疗现场的负担也联系在一起。从这样的观点出发，总理与星野源先生在社交网络媒体（SNS）上公开发表的《在家跳舞吧》的歌曲共鸣，因此发出了如此的信息，最近以20多岁的年轻人为中心的感染者增加，因此在这里考虑到要向年轻人诉说避免外出这一主旨时，用社交网络媒体（SNS）发出信息极为有效。

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