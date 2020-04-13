法国新冠疫情似乎出现缓解

新冠疫情继续在世界各地蔓延，欧美等国家的一天死亡人数出现减少，显示采取的严格限足措施似乎出现成效。

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在中国爆发新冠疫情以来已经在世界上造至少11万2千5百多人死亡，目前世界各国的每周死亡人数还在继续增长。

美国已经有2万2千多人死亡，欧洲以75万死亡人数总计成为受新冠疫情摧残最严重的地区。在其他国家新冠疫情同样肆虐，如厄瓜多尔首都医院挤满需要救治的新冠病人，当地的火葬场也开足了马力。

法新社指出新冠疫情继续在世界各地蔓延，但是最近几天在法国，意大利和美国的一天死亡人数出现减少趋势，意大利周日以一天死亡人数431人成为三个多星期以来最低的一天。

法国也出现持续4天的死亡人数略微下降趋势，为310例。

同样在美国新冠疫情似乎已经到达巅峰，持续二天出现下降趋势，最新一天的死亡人数为1514例。

美国传染病专家、白宫冠状病毒特别工作组成员安东尼·福西表示美国被感染新冠病毒患病者开始减少，他保守乐观估计美国应该能够从5月份开始逐渐恢复工作。

但是西班牙新冠死亡人数在 持续三天出现下降趋势后周日出现反弹，而周一西班牙人开始复工，西班牙政府向复工者发放1千万个口罩，以便减少在使用公交运输时候感染。

中国在疫情基本得到控制后周日也出现反弹，中国政府宣布有97个 ‘’输入型’’ 新冠病例，这是在三月初疫情受到控制以来的首次明显回升。

世界各国推出的应对新冠病毒的封锁措施影响众人的日常生活和经济生产。

此前世卫组织警告如果过早解除对新冠病毒封锁措施，可能会引发疫情的’’致命复燃’’。

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