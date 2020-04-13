法媒：疫情危机显示北京在联合国安插棋子运作有效

法国《观点》周刊4月11日刊出阿尔菲（Armin Arefi）的文章, 介绍北京如何操纵世卫组织总干事隐瞒武汉疫情及安插中共官员出任联合国多个专门组织的总干事。

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这个报道说，1月29日，当全世界意识到武汉疫情大规模爆发之时，刚从北京返回的世卫总干事谭德塞表示，全世界要向中国表示感谢和尊敬。这位传染病专家赞扬北京六天前采取的严厉隔离措施有效，并宣称中国以最快速度确定了病原体并公布于众。

此时距武汉2019年11月17日首发病例已两个多月。距离中国官方说的12月8日在武汉首发病例也过去了一个多月。

世卫组织在北京压力下将台湾排除在外，但战斗在抗疫前沿的台湾在2019年12月31日就与世卫组织联系，提醒武汉肺炎可能“人际传播”。这个信息，世卫组织没有与成员国分享，一直到3个星期后的1月20日，世卫组织总干事才宣布确认“人传人”。

埃塞俄比亚前外长的谭德塞，2017年夏天，在北京支持下，当上世界卫生组织总干事，接替陈冯富珍。

巴黎蒙田研究所东亚关系专家戈德蒙指出，在这场危机中，世卫组织总干事一直维护中国的利益。与其他国家相反，他从未批评过北京，也丝毫没有质疑过中国官方数据。他的某些言论是不可接受的 。比如，1月14日，他不顾越来越多的人际传染案例，仍然按照中国官方口径说，没有证据证明人传人。而且谭德塞一直拖到3月11日才宣布世界大流行，这个拖延导致一些国家应对疫情的准备滞后。

一名西方外交官表示，尽管当时很多专家指出，世卫总干事说的与当地情况不符，但中国明显向世卫组织施加压力，要求不要发布不符合中国利益的声明。

除了谭德塞之外，法国观点周刊还说，在联合国15个专门机构当中，有四个机构的领导岗位被北京取得：粮农组织(FAO), 工业发展组织(Onudi), 联合国国际电信联盟(UIT) ，国际民航组织(ICAO)。特别是联合国粮农组织总干事一职，北京被传花了大价钱才得到。据去年卸任的法国前驻北京大使Jean-Maurice Ripert透露：北京为了让中国农业部副部长战胜能力更强的法国候选人，付出的代价要比法国多的没边儿。

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